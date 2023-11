A PTE orvoskarának Szigeti úti campusán 9-14 óra között zajló nyílt napon a szervezők minden fontos tudnivalóval ellátják az érdeklődőket. A pécsi orvosképző új, 2021 szeptemberében átadott, ultramodern elméleti tömbjének aulájában strandról strandra járva ismerkedhetnek a középiskolások a képzésekkel, betekintést kapva egy-egy területbe, emellett szakismertető előadásokon tájékozódhatnak a választott területről.

Idén is a tavalyihoz hasonlóan magas érdeklődésre számítanak a PTE Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar december 12-én

Fotó: Verébi Dávid / Forrás: PTE ÁOK

Az intézetek mellett hallgatói szervezetek és egyéb szolgáltatók is várják majd az érdeklődőket, grafológiai és pályaorientációs tanáccsal is segítve őket. A nyílt napon mentorhallgatók is jelen lesznek, akikhez az egész rendezvény alatt bátran lehet fordulni kérdésekkel, tanácsért, útmutatásért.

„Minden nyílt napunkon, így az idein is igyekszünk izgalmas, interaktív programsorral, intézetlátogatásokkal bevonni a leendő orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket, biotechnológusokat. Kipróbálhatják magukat például sebvarrásban, egy különleges babán gyakorolhatják az újraélesztést, szövettani metszeteket tanulmányozhatnak mikroszkóp segítségével, elleshetik a gyógytea- és kenőcskészítés fogásait, de az orvosi 3D nyomtatás területével is megismerkedhetnek” – mondta el dr. Duga Zsófia, a pécsi orvoskar Marketing és Kommunikációs Osztályának osztályvezetője.

Szakismertetők, interaktív foglalkozások segítik eligazodni a pályaválasztás előtt állókat

Fotó: Verébi Dávid / Forrás: PTE ÁOK

Hozzátette, a tavalyi, rekordot produkáló nyílt nap után, melyen mintegy 1200-an vettek részt az ország minden tájáról, idén is kiemelkedő érdeklődésre számítanak. A szakbemutatók mellett rengeteg diákot mozgat meg a felvételi eljárás menetéről szóló tájékoztató előadás. Tavaly például annyian ültek be az új elméleti tömb 334 fős nagyelőadójába, hogy egy tűt sem lehetett leejteni.

A 2024/2025-ös felvételi eljárás menetére idén is fókuszálnak, a pécsi orvosi felvételi oldalán található részletes program szerint az erről szóló 45 perces előadás 13 órakor kezdődik majd. Ezt részletes szakbemutató előadások előzik meg:

10 órai kezdettel a pécsi gyógyszerészképzésről hallhatnak részletesen a diákok, a folytatásban pedig a fogorvosképzés, majd a biotechnológia alap- és mesterképzés, továbbá a pécsi orvosképzés részleteivel ismerkedhetnek meg.

„Az idei nyílt nap során készülünk egy meglepetésvendéggel: a szakismertetőket követően Életutam orvosi diplomával címmel tart életpálya-előadást egykori hallgatónk, dr. Schlégl Ádám, kutatóűrhajós-jelölt, a PTE ÁOK alumnusa, ortopéd-traumatológus szakorvosa. Dr. Schlégl Ádám a Magyar Űrhajós Program (HUNOR) több száz jelentkezőből bent maradt négy űrhajósaspiráns egyike, akik közül valaki 2024 végén vagy 2025 elején a Nemzetközi Űrállomáson végezhet kutatómunkát” – emelte ki dr. Duga Zsófia.

Egy tűt nem lehetett leejteni tavaly a pécsi orvoskar új nagyelőadójában a nyílt napos előadások során

Fotó: Verébi Dávid / Forrás: PTE ÁOK

A PTE Általános Orvostudományi Kar és a PTE Gyógyszerésztudományi Kar nyílt napjának helyszíne:

PTE Általános Orvostudományi Kar - 7624 Pécs, Szigeti u. 12., új elméleti tömb (a helyszínen történő regisztrációra a régi elméleti tömb dr. Romhányi György aulájában lesz lehetőség)

A nyílt napról ide kattintva, a pécsi orvosi felvételi oldalán találni részletes információkat, a regisztráció itt érhető el.

További részletekkel kapcsolatban az [email protected] email címen, vagy a +36-72-536-001/31129, +36-72-536-212-es telefonszámon lehetséges tájékozódni.