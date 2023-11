Napokon belül megkezdődik a marázai polgármesteri hivatal külső szigetelése és felújítása, melyre a Marázai Településfejlesztő és Településfenntartó Egyesület nyert 2,5 millió forint támogatást a Bethlen Gábor Alapkeze­lő pályázati felhívásán.

– Még a tél előtt szeretnénk a külső szigetelést megoldani, emellett önerőből megrendeltünk még más felújításokat is (vízelvezetés, tetőre széldeszkák), tehát külsőleg teljesen rendbe szeretnénk tenni az épületet, mert körülbelül az elmúlt 30 évben nem volt ráfordítva, és ez meg is látszik az állapotán – mondta Hoffmann János, Maráza polgármestere.

A Magyar Falu Programban az önkormányzat pályázott idén sikerrel, melynek köszönhetően a Fő utca utolsó rossz állapotban lévő szakaszán is megújulhat a járda a faluháztól a volt tűzoltószertárig.

A magas energiaárak Marázát is nehezen érintették, ezért az önkormányzat ennek kiküszöbölésére is tett lépéseket. Az E.ON-nal együttműködve, a szolgáltató visszajelzése szerint még az idén korszerűsítik a közvilágítási rendszert: LED-es izzókra cserélik a régi, sokat fogyasztó lámpatesteket. Ezt az önkormányzat önerőből és hitelből fedezi, tehát amit megspórolnak az energiaszámlán, azt a hitel törlesztésére tudják fordítani.

Folyamatban van még a Leader program keretében az önkormányzat által nyert pályázat megvalósítása is. Ennek keretében klímákat szeretnének felszerelni az önkormányzat épületére és a faluházba. Ezzel a fűtésen szeretnének spórolni, hiszen az épületekben lévő konvektorok nagyon sokat fogyasztanak.

A következő évek célja a templom felújítása, amely sajnos már olyan rossz statikai állapotban van, hogy életveszélyessé nyilvánították és bezárták. A polgármester elmondta, ahol lehet, lobbiznak a támogatásért, bíznak benne, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a helyreállításra. Addig a miséket a faluházban tartják meg.

Népszerű volt az első halloween

A településen folyamatosak a kisebb közösségi programok, legutóbb hagyományteremtő céllal rendezték meg a halloweeni cukorkagyűjtést, nagy sikerrel. Az a család, aki édességgel vendéglátással várta a gyerekeket, egy lámpást helyezett a háza elé. Nagyon sok gyerek és vendéglátó vett részt a programon.

Sokan érkeztek a hagyományos kápolnabúcsúra

Idén minden eddiginél többen, több mint kétszázan vettek részt a hagyományos kápolnabúcsún, amely Maráza életében az egyik legnagyobb és legfontosabb esemény. A rendszerváltás óta, történhetett bármi, mindig megtartották, minden évben szeptember 8-án. A Mária-kápolna Marázától délre, másfél kilométerre, az erdő szélén helyezkedik el. A búcsú alkalmával a falu lakói körmenettel vonultak a kápolnához, ahol a szentmise után kávéval, kaláccsal, pogácsával látták vendégül a résztvevőket.

A Mária-kápolnát, illetve az előtte lévő forrást gyógyhelyként tartották számon korábban. Ehhez két legenda is fűződik. Az egyik szerint Mária megjelent egy juhász vak lányának álmában, aki a tanácsára megmosta szemét a forrásban, amely azután meg­gyógyult. Egy másik változat szerint egy, a közelben kapáló horvát asszony kétéves vak lánya belepancsolt a forrás vizébe, megdörzsölte a szemét, és ezután látni kezdett. A gyógyforrás mögé először deszkából, majd amikor az leégett, az 1700-as években kőből emeltek kápolnát a lakosok.

A környékbeliek évszázadokon át zarándokoltak ide, itták a gyógyvizet, szemüket, kezüket, lábukat megmosták vele, s üvegekben vitték haza. Hálából gyermekingeket raktak a kápolnai Mária-szobor lábához, mások gyógyulásuk után a mankójukat hagyták ott. Az 1980-as évekre elhanyagolttá vált a hely, benőtte az erdő, a forrást ellepte az iszap, és bedőlt a kápolna teteje, majd 1996-ban Jégl Péter volt marázai lakos támogatásának köszönhetően megújult a terület, és a kápolna.