– 2023-ban árbevétel és hozam tekintetében is sikeres évet zár az AutóCity Zrt. Hogyan érték ezt el?

– Az előző két évben megrendelt gépkocsik nagy része idén érkezett meg, így ennek a munkának a gyümölcsét is idén szüreteltük. Viszont mire helyreálltak a beszállítói láncok, addigra a piac is változott, az infláció, az ehhez kapcsolódó áremelések és a kamatszintek okán – magyarázza az idei év makrogazdasági hatásait a vezérigazgató. – Az AutóCity Zrt. tevékenysége két fő pilléren nyugszik, a kereskedelem mellett a szolgáltatások adnak alapot a vállalkozásnak. Hozzávetőlegesen

1 milliárd forint értékű beruházást eszközöltünk a Diósi úton, melynek eredményeként jelentősen bővültek a kapacitásaink, volt, ahol háromszoros növekedést értünk el. Az új karosszériaüzem 2023-ban zárja első teljes évét az előzetes terveknek megfelelő eredményekkel. A fejlesztés hatása a megnövekedett szervizkapacitásokban is jelentkezik, ügyfeleink a jelentősen csökkent határidők mellett a teljes körű szolgáltatásnak is örülhetnek.

– Az AutóCity egyik erőssége abban rejlik, hogy remek csapat dolgozik az ügyfelekért, a fluktuáció az ipari átlaghoz képest meglepően alacsony. Mi a titok?

– Amikor ide érkeztem, én voltam a 13. munkavállaló. Most éppen százzal vagyunk többen – mondja Liszácz Mihály. Azt vallom, hogy a humán erőforrás fontosabb, mint a ház. Az épületeinket a belső igényeink, az ügyfelek, és a gyárak előírásai miatt folyamatos fejlesztésekkel a kor színvonalán tartjuk. Az autóiparban a termék- és szolgáltatáscsomagok közel hasonlóak, a különbséget az adja, amit emberi oldalról teszünk hozzá.

Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, magunk is neveljük a fiatal szakembereket. Idén végzett két tanulónk – ők ma már kollégáink –, akik második és harmadik helyezést értek el országos szakmai versenyeken. Munkatársainkat folyamatosan képezzük, a szakmai oktatás mellett személyiségfejlesztő, ügyfélkiszolgálási, vezetői, sőt nyelvi képzésen is rendszeresen részt vesznek. Hiszek a jó csapatban, abban, hogy a jó közösség és a jó hangulat alapja a jó minőségnek.

– Az Audikból, Volkswagenekből, Skodákból és Volkswagen Haszonjárművekből álló paletta folyamatosan bővül, és az elektrifikációra is teljes körű megoldást kínál az AutóCity: minden szegmensben kínálnak elektromos vagy hibrid modelleket. Jövőre a 2023-ban kimagaslóan teljesítő Audi szélesíti nagy mértékben elektromos modellpalettáját. A Volkswagen az ID.7 modell idei, év végi érkezésével már minden szegmensben ajánl elektromos alternatívát, mely 2024-ben az ID.2 érkezésével teljesedik ki. Ugyanakkor az e-mobilitás a szolgáltatások terén is fejlesztéseket kíván. Erre miként készültek fel?

– Ezek a járművek speciális eszközöket – célszerszámokat, diagnosztikai műszereket - és szaktudást igényelnek. Mind szervizterületen, mind a nagy kapacitású töltőinfrastruktúra terén végrehajtottuk a szükséges fejlesztéseket. Elektromos járművek javításában is jártas, arra speciálisan kiképzett munkatársakkal rendelkezünk. Így bátran kijelenthetem, hogy az AutóCity teljes körűen felkészült az elektromos autózásra és annak kiszolgálására.

– Milyen fejlesztésekkel készülnek a jövő kihívásaira?

– Az elképzelések konkrétak, az, hogy ezeket milyen sorrendben, milyen volumenben valósítjuk meg, hamarosan eldől. Legfontosabb, hogy 2024 első félévében két további, Volkswagen csoporthoz tartozó márka jelenik meg kínálatunkban. Emellett egy, az ügyfeleink kényelmesebb parkolásával kapcsolatos beruházást, energiahatékonysági fejlesztéseket és további telephelybővítéseket tervezünk.

A jól sikerült 2023-as esztendő után új márkákkal, további beruházásokkal és folyamatos képzéssel készül 2024-re az AutoCity Zrt. A kibővült szolgáltatások mellett a korábban megszokott rövid határidőkkel és folyamatosan frissülő belsőégésű és elektromos modellpalettával várjuk ügyfeleinket – foglalta össze az AutóCity jövő évi terveit Liszácz Mihály.