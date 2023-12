360 fokos kamerafelvételek a Vármegyei Értéktárban szereplő több, mint 40 nemzeti értékünk egy részét digitális formában is elérhetővé teszik, hogy a www.baranyakincsei.hu oldalon keresztül vagy onnan letöltve, virtuális valóság szemüvegen keresztül szemlélve is megtekinthetőek legyenek. A virtuális barangolás lehetőséget ad, hogy az otthon kényelméből ismerjük meg vármegyénk értékeit, vagy egy otthoni VR szemüveg segítségével rövid időre – még ha csak virtuálisan is – de Baranya vármegyébe látogathassunk.

A túrák többek mind a valóság, a helyszínek körbejárása egy kamera segítségével, mert a virtuális séta során nemcsak a jelenlegi állapotot láthatjuk, de a felvételeket olyan filmrészletekkel, képekkel, ismertető hang- és képanyagokkal egészítették ki, amelyek közelebb hozzák a múltat, és az adott érték történetet, érdekességeit is megismerhetik az oldalra látogatók. A pécsi Király utcán barangolva például egy eredeti felvételről megnézhetjük, milyen volt, amikor még villamos is járt az utcában. A Zengő kilátón járva padig egy kortárs művésznő performansza meséli el a hegy hátborzongató legendáját.

A beépített speciális felvételeken olyan távlatokból is körbepillanthatunk, amelyek a valóságban nem állnak rendelkezésére. Milyen lenne a pécsi TV-torony, ha a 197 méteres magasságához még 30 métert hozzáadnánk? Egy másik felvételen pedig a Zengő kilátó teteje fölé emelkedhetünk, és megtapasztalhatjuk, hogy más arcát is meg tudja mutatni a táj.

Az alkotók célja mindvégig az volt, hogy a helyszínek népszerű és jellegzetes vonásait figyelembe véve lendületes és élvezetes virtuális kirándulásokat hozzanak létre. A Siklósi várban például részletet látunk A Tenkes kapitánya című filmből és a vár legújabb imázsvideójából, a Széchenyi tér egyik aknafedelére kattintva pedig tudósítást látunk a 80-as évek pécsi alagút-problémáiról, vagy a ma étteremként működő egykori Nagycsemege hangulatát is felidézik mindenkinek, aki belevág a virtuális kalandba. A felvételeken minden irányból körülveszi a nézőt a látvány, mintha épp ott lenne például a Dráva partján, s még azt is észreveheti, lesz-e kapása a horgásztársnak, aki már kipakolta a pecáit.

A Baranya Vármegyei Értéktár virtuális kiállítás kísérlet is egyben. A virtuális túrázásban óriási potenciál van, nem csupán azért, mert a mozgásukban bármi okból korlátozott személyeknek is kinyitja a világot, hanem azért is, mert a világ bármely pontján ízelítőt tud adni a vármegye hangulatából. Ezentúl, ha hírét akarjuk vinni a Szent István téri ókeresztény síremlékeknek, akkor a virtuális túrán lépésről-lépésre, bárkinek bemutathatjuk a Cella Septichorát.

A formabontó kiállítással a Vármegyei Önkormányzat elsődleges célja a kulturális, oktatási, művészeti értékek megismertetése volt, viszont nem elhanyagolható szempont a turizmus fejlesztése vagy az ipari lehetőségek bemutatása sem.

Jelenleg tizenkét helyszínt járhat be a látogató, amelyek gondos előkészítésnek köszönhetően, a legkülönfélébb természeti, társadalmi, kulturális, művészeti és régészeti értékekből villantanak fel egy-egy szeletet.

A honlapon elérhető virtuális túrák:

Széchenyi tér és Gázi Kászim pasa dzsámija

Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum

Dóm tér és Barbakán

Pécsi Székesegyház

Máriagyűdi Kegyhely

Mohács Nemzeti Emlékhely

Siklósi Vár

Szigetvári Zrínyi Vár

Villányi borkultúra és pincészetek

Duna-Dráva Nemzeti Park

Pécsi TV-torony

Zengő kilátó

A túrák elérhetőek a https://baranyakincsei.hu/ honlapon a VIRTUÁLIS SÉTÁK menüpontban.