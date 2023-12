Multinacionális gyártó-termelő vállalatok, oktatási, sport- és kulturális intézmények megbízható, váratlan helyzetekre is felkészült partnere. Fő profilja a szervezett dolgozószállítás, eseti különjáratok, csoportos utak személyszállítási igényeinek kiszolgálása.

A vállalat az autóbuszos személyszállítás területén számos szakmai elismerést vívott ki magának. Ügyfélcentrikus gondolkodását és eredményességét folyamatosan bővülő ügyfélszáma igazolja. Járműflottája több mint 150, magas felszereltségű, változó befogadóképességű, kiemelkedő műszaki biztonságot garantáló autóbuszból áll.

A termelés a dolgozószállítással indul

A BuszRent rendszerben gondolkodó üzemeltető, aki a dolgozók biztonságos, költséghatékony, kényelmes, pontos személyszállítása mellett vállalatok hatékony működését is garantálja.

A dolgozószállítás hatékonyabb szervezéséhez fejlesztett egyedi, innovatív informatikai rendszere lehetővé teszi a szállítási igények optimalizálását, a rugalmas menetrendtervezést és a munkatársak utazásának nyomon követését. A vállalat módszertanának célja a hatékonyságnövelés és az optimalizálás. Ügyfelei részére időt, költséget és energiát spórol, eredményesebb működés mellett, emellett folyamatos, magas szintű monitoringgal, értékes statisztikákkal támogatja a vezetői döntéseket.

Szervezett dolgozószállítással a munkavállalók a közlekedési szempontból hátrányosabb helyzetű településekről is kényelmes buszokkal, átszállás nélkül, rövid utazási idővel, kipihenten érkeznek a munkahelyre, így nő a munkahelyi teljesítőképesség, munkavállalói elégedettség.

Komfort és biztonság Buszom applikációval!

A vállalat egyedi fejlesztésű alkalmazásával a munkavállalók azonnal informálódhatnak a munkába járás menetrendjéről, közvetlen munkahelyi hívásra vagy üzenetküldésre, valamint a járatokon azonnali utasazonosításra van lehetőségük.

A BuszRent új telephelyét – amelyen oktatóteremmel felszerelt kétszintes irodaház és modern szervizcsarnok kapott helyet – 2022-ben adták át

Eseti személy­szál­lításban is megbízható partner

A szerződéses járatok mellett a vállalat különböző eseti személyszállítási igényt is magas színvonalon biztosít. Komfortos, változó befogadóképességű, modern járművekkel akár több száz fő külföldi vagy belföldi utazására is megoldást kínál, legyen szó osztálykirándulásokról, sportrendezvényekről, fesztiválokról vagy bármilyen csoportos utazásról.

Missziójához – Társ az utadon – hűen célja, hogy hosszú távon is megbízható partnerként álljon megrendelői mellett!