A jelenleg hitelesítés alatt álló eszközt a Pécsi Tudományegyetemmel közösen tervezték és valósították meg – mondta el Ulrich Gyula, a cég fejlesztési vezetője. A MEDICA volt a készülék első hivatalos szereplése, ahol a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség kollektív magyar standján fogadták az érdeklődőket.

De miért is olyan forradalmi ez a fejlesztés?

Maga a berendezés a kísérletekben részt vevő állatok fájdalomérzékeléséről nyújt információkat a fájdalomcsillapító anyagok teszteléséhez. Eddig ezt a folyamatot a kutatók manuális módszerrel végezték. A teljesen automata berendezés kamerákkal vizsgálja az állatok mozgását, automatikusan vezérelt elektronikával és szoftverek segítségével objektív mérési eredményeket ad a kísérletekről.

„A berendezés használata során nem szükséges a kutató aktív jelenléte sem, hiszen az előre beállított paraméterek alapján a gép objektíven és gyorsan képes egyszerre akár több állat vizsgálatára is. Ez a gép kutatóintézetek, gyógyszergyárak, gyógyszerfejlesztő központok kutatási segédeszköze lehet” – mondta el Ulrich Gyula, a cég fejlesztési vezetője.

Nemzetközi networking

A rendezvény kiváló alkalmat jelentett a nemzetközi kapcsolatok építésére és szakmai visszajelzések gyűjtésére, melyeket felhasználnak majd az eszköz továbbfejlesztéséhez és értékesítési stratégiájához. Csaknem 70 ország több mint 5300 kiállítójával és 83.000 látogatójával a düsseldorfi MEDICA a világ egyik legnagyobb orvosi B2B szakvására.

Az innovatív termékek és szolgáltatások széles skáláját mutatják be az orvosi képalkotás, laboratóriumi technológia, diagnosztika, egészségügyi informatika, mobil egészségügy, valamint fizioterápiás/ortopédiai technológia és orvosi fogyóeszközök területéről. Az első osztályú fórumok, konferenciák és különleges show-k kiterjedt programja érdekes előadásokra, szakértői beszélgetésekre adott lehetőséget.

Tovább a fejlesztések újtán – összhangban az EU zöldpolitikájával

A MEDICA-val egyidőben a hannoveri Agritechnica Agrárgépipari és Technológiai Kiállításon is egy új fejlesztést mutatott be a cég. A Fertitronic nevű termék folyamatos szenzoros méréseket végez, amelyek alapján előre beállított határokon belül változtatja a kijuttatott anyag mennyiségét. A termék olyan gazdálkodóknak ajánlott, akik optimalizálnák a rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokat a kijuttatott mennyiségek kontrolljával.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával jelentek meg a vásáron, mely idén rekordot döntött látogatószámban, a termék iránti kereslet is extra magas volt. Értékesítését 2024 második felében tervezik kezdeni, a fő célcsoportot jelentő Európán kívül Dél- Amerika és Ázsia is célterület lehet.

A Z Elektronika Kft.-ről

A dél-dunántúli térség egyik dinamikusan fejlődő elektronikaipari vállalkozása. A vállalkozás alig két évtizede még egyéni vállalkozásként működött, és az évek alatt folyamatos növekedésen ment keresztül. Történetüket átszövi a tanulás, az alkotás és a fejlődés iránti törekvés. Tapasztalt és magas szaktudású csapatuk, modern technológiájuk és szoros üzleti kapcsolataik járulnak hozzá az állandó színvonalú szolgáltatások biztosításához. Ezeknek a tényezőknek a találkozása teszi lehetővé számukra a versenyképes értékteremtést.