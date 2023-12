A cég története akkor kezdődik, amikor a német Koller-csoport 1999-ben Pécs déli részén megalapította első leányvállalatát, a Honsa Kft-t. Az elmúlt több mint két évtizedben a cég nemcsak Pécs és az ország, hanem a világ vezető nemzetközi autóalkatrész-gyártójává vált a saját területén, ami a csomagtérfedlapok és -burkolat, valamint kalaptartógyártás.

Mára több mint négymillió terméket gyártanak évente 16 ezer négyzetméteres termelési területükön olyan neves autógyártóknak, mint az Volkswagen, az Audi, a Mercedes, a Seat, a Land Rover, a Jaguár. További ok a büszkeségre, hogy a pécsi cég legújabb partnere az autógyártásban már-már kultikus státuszt elfoglaló BMW.

A Honsa Kft. kiemelt figyelmet fordít a folyamatos fejlődésre. 2019 szeptemberében, húszéves fennállásuk ünnepségén adták át új, 4900 négyzetméteres gyártó- és raktárcsarnokukat, amely a Honsa immár nyolcadik csarnoka. Az 1,9 milliárd forintból felépített épület egy összesen 3,2 milliárd forintos kapacitásbővítési beruházás része. Ezeken felül a vállalat folyamatosan vásárol új présgépeket és egyéb eszközöket.

A Honsa az igazi nemzetközi nagyvállalati környezet minden előnyének biztosításán túl további módokon is odafigyel munkavállalóira. A Péccsel szomszédos településen élők szállításához céges buszokat indítanak. Ez a fajta munkába járási mód olcsóbb és kényelmesebb is munkavállalóik számára, mivel természetesen egyből az üzemnél szállhatnak le a dolgozók.

Egyúttal a tevékenységek széles körét kínálják az irodai pozícióktól a fizikai munkáig, a gépkezeléstől a minőségellenőrig, továbbá a logisztika, a raktározás és a termelésirányítás területén is tudnak munkalehetőséget biztosítani. Szintén érdemes kiemelni ezen a helyen, hogy a Honsa 2022-ben a „Családbarát Munkahely” tanúsító védjegyet is megszerezte, mivel a cég fontosnak tartja, hogy munkavállalóik ne csak a munkahelyükön, hanem a magánéletben is stabil hátteret tudjanak maguk mögött.