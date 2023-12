Már tesztelik a mikrokapszulázott növényvédő szereket

Az Agrokémia Sellye Zrt. növényvédő szerek magastechnológiájú folyékony formáinak teljes választékát állítja elő. A megrendelőik számára önállóan fejlesztenek, tökéletesítenek és adaptálnak egyedi receptúrákat oly módon, hogy az azokból előállított végtermékek megfeleljenek a vevőik által felállított szigorú minőségi elvárásoknak. A növényvédő szerek előállításának teljes ciklusát biztosítják: az alapanyagok felkutatásától és beszerzésétől a csomagoláson át a tárolásig minden helyben történik. A kész termékeket pedig a partnereik széles hálózatán keresztül a világ minden pontjára elszállítják.

A vállalat tulajdonosai és vezetősége mindig is az emberközpontú értékteremtés stratégiáját követte, amely később folyamatos fejlődést, infrastruktúra-, létszám- és gyártáskapacitás-bővítést eredményezett.

Méretnövelő üvegreaktor

Az elmúlt években a cég sikerrel pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívására. Az „Innovatív mikrokapszulázott növényvédőszer-formulációk gyártására alkalmas technológia kidolgozása és megvalósítása az Agrokémia Sellye Zrt. telephelyén” című projekt több mint 347 millió forint támogatással, 651 millió Ft összköltséggel valósul meg.

A projekt célja a növényvédő szerek olyan speciális mikrokapszulázási technológiájának kidolgozása, melynek köszönhetően egyes, eddig együtt összeférhetetlen vagy nehezen formálható hatóanyagok kombinációjának formálására nyílik lehetőség. A mikrokapszulázott növényvédőszer-formuláció számos előnnyel jár a hagyományos növényvédőszer-készítményekhez képest. Lehetővé teszi például a hatóanyagok fokozatos felszabadulását a növénybe vagy talajba, amely növelheti a felhasznált szerek hatékonyságát, és hosszabb ideig fenntarthatja a védelmet. A lassú felszabadulás emellett csökkentheti a túlzott hatóanyag-kioldódást és a környezeti terhelést. Ezenkívül a kapszulázás segíthet megőrizni a hatóanyagok stabilitását, illetve a hatóanyagok célzott kijuttatására is lehetőség nyílik, hiszen a kapszulák mérete, alakja és szerkezete befolyásolható.

– Két (két- és háromkomponensű) szuszpenzióval kombinált mikrokapszulázott termékformulációnk a szántóföldi teszteken nagyon jó eredményt mutat. Jelen pillanatban gyomírtó mikrokapszulázott termékkészítmény formulálásának fejlesztése van folyamatban. Illetve épül a mikrokapszula gyártására alkalmas üzem is – mondta dr. Bokotey Sándor vezérigazgató.

Az elmúlt év újdonsága még az az 5 L-es, tökéletes gázzárást szolgáló COEX és HDPE kanna nagy sűrűségű polietilén és poliamid újrahasznosított műanyagból készül. Könnyű, vegyszer- és ütésálló, ideális csomagolóanyag a termékek széles skálájának, beleértve a növényvédő szereket, kézfertőtlenítőket, háztartási mosószereket, olajokat, kenőanyagokat, festékeket, epoxy ragasztókat és egyéb vegyszereket. A többrétegű fal által a kanna strapabíró, valamint masszív tulajdonságokkal is felruházható, amely lehetővé teszi az ADR minősítést igénylő – különböző veszélyességi osztályú folyékony – anyagok tárolását is.

