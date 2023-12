A 2023-as év utolsó néhány hónapja is programokban, rendezvényekben gazdagon telik Szentlőrinc városában.

– A téli évszaknak köszönhető szürke, kissé komor, borús hétköznapokat számos rendezvénnyel varázsoljuk színesebbé. Az ősz folyamán megrendezésre került többek között két fontos, helyi hagyományt őrző esemény: a Lobbi parti, valamint a Borbarátok éjszakája. Ezen programok mellett több színházi előadással, jótékonysági futóversennyel, Zenél a Városháza programmal, idősek világnapjával, Tökjó Nappal, mézeskalács-díszítő tanfolyammal, Mikulás-túrával és Mikulás-járattal kedveskedtünk a lakosságnak – nyilatkozta Kovács Krisztina alpolgármester.

– Városunk hagyományaihoz híven december hónapban az adventi gyertyagyújtások is közösségi élményként zajlanak nálunk. Szentlőrinc Város Önkormányzat, az oktatási és nevelési intézmények, valamint a civil szervezetek összefogásának köszönhetően hétről hétre csodás karácsonyi műsorokat tekinthetnek meg a látogatók. Nagy öröm számomra, hogy akár a korábbi évekhez viszonyítva is, egyre magasabb létszámú az érdeklődők köre.

2023. december 17-én, a harmadik gyertya meggyújtásának időpontjával egyidejűleg ismét egy nagyszabású karácsonyi vásáron vehet részt a lakosság, mely az évek során egy igazán hangulatos, az ünnephez méltó, nagy résztvevői létszámot vonzó eseménnyé nőtte ki magát, melyre a járás több településéről is érkeznek.

– A rendezvények a 2024-es évben is folytatódnak természetesen, ugyanis rendkívül fontosnak tartjuk a minőségi, kohéziót erősítő közösségi élet meglétét városunkban. A városfejlesztés tekintetében sincs okunk panaszra, számos futó projekten dolgozunk, melyek a későbbiekben is megkönnyítik a szentlőrinciek mindennapjait, említve akárcsak az infrastrukturális beruházásokat. Az elkészült játszótérhez kapcsolódó, akadálymentesített, vizesblokkal kiegészített büféépület átadása, valamint a korábban nagy gondot okozó csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése még az idei évben sikeresen zárul. Hagyományainkat megőrizve, a modernitással együtt haladunk! A cél minden esetben Szentlőrinc fejlődési lehetőségeinek maximális kiaknázása, a lakosság elégedettsége, a barátságos, szép kisvárostitulus megőrzése! – nyilatkozta Koltai Péter polgármester.





Élénk közösségi élet jellemzi a települést

A Mikulással is találkozhattak a gyermekek