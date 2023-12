A Penthe Autóház neve az Opel márkával íródott bele kitörölhetetlenül a Dél-Dunántúl 21. századi autótörténetébe. A Fekete Attila ügyvezető által idézett, „korrekt cég, profi kiszolgálás” szlogen valóra váltása mindig is fontos alapot jelentett a vállalatnak, amely felé a gyorsan változó autópiac egyre jelentősebb kihívásokat támasztott az elmúlt években. Ezeknek megfelelve tavalyi 25 éves jubileumukat sem ünnepléssel, hanem kemény munkával töltötték, ami az idei 450 milliós fejlesztéssel, beruházásokkal együtt mutatja szép eredményeiket. Így 270 négyzetméterrel bővült, teljes megújuláson és energetikai korszerűsítésen esett át Pécsváradi úti teljes műhelyparkjuk, amely a legmodernebb szerviz- és fényezési technológiával és többhetes külföldi tanulmányutakon továbbképzett munkatársakkal várja az ügyfeleket.

És persze, igazi kuriózumként egy új világmárkával. A kihívásoknak mindig is bátran elébe menő társaság úgy érezte, hogy bár minden meglévő márkája elképesztően fontos számára, még feljebb kell lépnie. Így amikor az Autowallis Distribution Kft., a Land Rover márka kizárólagos magyar importőreként, a korábbi remek együttműködésre alapozva őket kérte fel regionális Land Rover-márkakereskedőnek és -szerviznek, nem volt kétséges, hogy elérkezett számukra a csúcstámadás pillanata.

Az eredetileg az úttalan utak meghódítását megcélzó terepjárók egyre magasabb minőségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a brit uralkodócsalád kedvencei mára a glóbusz minden szegletében a kiemelkedő terepjáróképességekkel vegyített luxus szimbólumává nemesedtek a nem királyi vérű, ám igényesebb autósok körében is.

Az eredetileg egységes paletta mára három márkára tagozódik: kezdve a legendás örökséggel bíró, robusztus, úttalan utakon is átgázoló Defenderrel; folytatva az aszfaltról még bátran vadabb tájakra is letérő Discoveryvel; a csúcson pedig a leginkább kékvérű Range Roverrel, amelynek minden tagja akár plug-in hybrid kivitelben is elérhető.

A Land Roverek teljes választéka jelenleg még a Budai vámnál, a Schroll József úton lévő ideiglenes bemutatóteremben tekinthető meg; ám 2024 elején már szélesre tárhatja kapuit a Penthe Autóház főhadiszállásán, a Pécsváradi út 8. alatt készülő 330 négyzetméteres új szalon is. Baranya mellett somogyi, tolnai és zalai kizárólagossággal, ám egész Magyarországon, sőt a Land Rover tágabb, délszláv régiójában is az egyetlen, nem fővárosi szalonként kiemelkedve a sorból.

További jó hír, hogy ebben a felső kategóriában sem hétköznapi pécsi tesztautó-paletta jóvoltából nemcsak távolról csodálhatóak, hanem ki is próbálhatóak a fényűző Land Roverek. Közöttük a Range Rover Sport, Velar, Evoque modellek, valamint a luxus és a technológia tökéletes kombinációját kínáló, vadonatúj 5. generációs Range Rover csúcsmodell is.

A Land Rover márka és vásárlói ugyanakkor még a saját magukkal szembeni magas minőségi követelményeiken is jócskán túlmutató mércét állítottak a Penthe Autóház elé. Az ennek érdekében elvégzett fejlesztések, a legújabb technológiák elsajátítása, tudásuk állandó bővítése-megújítása, az ügyfélkiszolgálás luxuskategóriába emelése pedig a többi márkára, az egész szervezetre jótékony hatást gyakorolt.

Így válhatott az ügyvezető által egyetlen zárómondatba fogalmazott filozófiájuk valós gyakorlattá: a Penthe Autóházban az eladással nem véget ér, hanem éppen elkezdődik az igazi ügyfélkapcsolat!

PENTHE AUTÓHÁZ

7630 Pécs, Pécsváradi út 8.

+36-72/539-500