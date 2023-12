Szakszerű munkavégzésüket saját zsalurendszerrel, állványokkal, autódarukkal és toronydarukkal, több tehergépjárművel biztosítják. Fő tevékenységük a generálkivitelezés mellett monolit vasbeton szerkezetépítés, valamint mezőgazdasági és ipari épületek kivitelezése, kőműves-, ács- és szakipari munkák elvégzése. Megrendelőik és üzleti partnereik az ország minden részéről vannak, az ő elégedettségüket bizonyítja, hogy újra és újra visszatérnek, és a GRIN-BAU Kft.-vel akarják megoldani beruházásaikat.

A GRIN-BAU Kft. számára fontos a folyamatos szakmai és piaci fejlődés. A tavalyi évben telephelyük méretét megduplázták, és egy nyertes pályázatnak köszönhetően gépbeszerzésre és ingatlanfejlesztésre is volt lehetőségük: új csarnok építésével korszerű betonacél-szerelő műhelyt alakítottak ki elsősorban saját kivitelezési munkáik kiszolgálására, illetve új autódaru és földmunkagépek beszerzésével növelték gépi kapacitásukat.

A GRIN-BAU Kft. referenciamunkái közé tartozik a többi között a váci és bikácsi szennyvíztisztító telepek vasbeton szerkezetépítési munkája, Mohács közelében lévő településeken baromfiistállók, terménytárolók és sertéstelepek vasbeton szerkezetépítési, illetve generálkivitelezési munkája, az új autópálya-üzemmérnökség sótárolójának szerkezetépítése, pécsi iskolák és kollégiumok, mohácsi középületek felújítási, energetikai korszerűsítési munkái.

Az új teraszházból is gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra

Generálkivitelezésben egyik fő zászlóshajójuk a Villapark Boglár. A 24 lakásos társasház Balatonbogláron épült, a projekt most már a befejezéséhez közeledik, csak a kertépítési munkák vannak vissza. A gyönyörű zöldterületen, családias környezetben elhelyezkedő épületek a 3G ORIGO Kft. beruházásával, a GRIN-BAU Kft. kivitelezésével valósulnak meg. A társasház két külön épületből áll, a nyaraló családok számára is ideális választás lehet, de befektetésnek sem utolsó. A következő időszakban is tervezik folytatni az ingatlanberuházást, szintén a Balaton-parton. A Villapark Boglár műszaki átadása után keresik az újabb lehetőséget a következő projektekre, elsősorban társasházépítésben.

Az idei évben egy olyan partnerükkel, akivel sikeres együttműködésük évtizedekkel azelőttre nyúlik vissza, életre hívtak egy közös céget, kifejezetten monolit vasbetonszerkezetek építési munkáira, ez a Betonszerkezet Kft. nevet viseli. Ezáltal a régióból kilépve, országszerte tudnak nagyobb kapacitással szerkezetépítési munkákat vállalni. A cégnek jelenleg három aktív projektje is van, Tatabányán és Szikszón szennyvíztelep, valamint Sóskúton egy ipari csarnok alapozása és partfal megerősítése, támfal építése.

A GRIN-BAU Kft. saját régiójában továbbra is folytatja a vasbeton szerkezetépítési munkák kivitelezését, mezőgazdasági épületek (terménytárolók, sertéstelepek és baromfitelepek istállóépületei), valamint családi házak, falusi szálláshelyek generálkivitelezési munkáit.

TELEPHELY:

7700 Mohács,

hrsz. 0134/51.

(a Pécsi úti körforgalom mellett)

www.grinbau.hu

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +36-20/950-6272.