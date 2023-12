A beremendi gyárban kiemelkedő jelentősége van a környezetkímélő és energiahatékony gyártási folyamatoknak. A fosszilis tüzelőanyagokat alternatív tüzelőanyagokra váltották, ami a mai napig is jelentős környezeti ártalomtól tehermentesíti az országot. A 2000-es években lezajlott átfogó fejlesztési program eredményeképpen Európa egyik legkorszerűbb cementgyára jött létre, hosszú távon biztosítva a beremendi cement meghatározó piaci szerepét, s ezáltal a térség gazdasági fejlődését. A Váci Cementgyárban 2016 és 2020 között mintegy 9 milliárd forint összértékben végeztek komplex modernizációs fejlesztést, amelynek köszönhetően a porkibocsátás a korábbi évek alacsony szintjéhez képest tovább minimalizálódott, miközben a klinkergyártó kapacitás és az üzembiztonság is növekedett.

Harmóniában a környezettel

A DDC az elmúlt évek során komplex társadalmi felelősségvállalási programot alakított ki, amellyel a tehetséggondozásban, a környezeti nevelésben és a zöldkezdeményezések létrehozásában is jelentős szerepet vállalt, és jelenleg is vállal. Célja, hogy az elérhető legkorszerűbb technológiával működő cementgyárainak működését nyílt, őszinte módon mutassa be a lakosságnak.

A középiskolások egyre kreatívabbak a Zöld Alternatíva Vetélkedőn



A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogrammal a Váci és a Beremendi Cementgyár környezetében élő és tanuló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános és középiskolás diákokat segítik. A Zöld Megoldás pályázattal olyan fejlesztésekhez és programokhoz biztosítanak forrást, amelyek közösségi terek környezettudatos működését és hatékonyabb hasznosítását segítik elő. Az érdeklődő középiskolai tanárok és diákjaik számára évente Zöld Alternatíva Vetélkedőt és Nyílt Napot szerveznek – egyik évben Vácott, másik évben Beremenden –, 2019-ben pedig életre hívták a DDC Zöld Város Programot, amelyen növénytelepítési, területrendezési és -szépítési, illetve szemétszedési feladatokat láttak el az önkéntesen részt vevő váci diákok és a DDC-s dolgozók a deákvári KRESZ-park és vízfogó területén.

Mindemellett az aktuális lehetőségeinkhez mérten igyekeznek minél több, a környezettudatosságot elősegítő projekthez kapcsolódni. Néhány évvel ezelőtt Magyarországon egyedi rekultivációs és természetvédelmi projektbe fogtak kavicsbányáik területén. Egy már használaton kívüli bányatavat alakítottak át több ütemben mezőgazdasági művelésre alkalmas területté, illetve speciális úszó szigeteket létesítettek védett vízi madarak számára.

Családbarát vállalat

A Duna-Dráva Cement Kft. közel 600 munkavállalót foglalkoztat, és nagy hangsúlyt fordít arra, hogy a munkavállalók családbarát munkahelyként tekintsenek a cégre. Elégedettségük és jólétük alapvető fontosságú a vezetőség számára, és hisznek abban, hogy a munka és a magánélet összhangja és egyensúlya kulcsfontosságú az egyéni kiteljesedésben. Éppen ezért az elmúlt években komplex családbarát stratégiát dolgoztak ki, amely magában foglalja többek között a rugalmas munkaidő-beosztást, a távmunka és a home office lehetőségét azokban a munkakörökben, amelyek ezt lehetővé teszik, valamint az évente – térítésmentesen – igénybe vehető szűrővizsgálatokat és az egészségbiztosítási támogatást. Sőt, az elmúlt években tovább bővítették a családtámogató programot is; az immár hagyományos Családi Nap mellett bababörzére is lehetőséget biztosítanak, valamint a #MUTIHOLDOLGOZOL program keretében több alkalommal is megtekinthették a munkavállalók gyermekei és unokái a Váci és a Beremendi Cementgyárat.

Duna-Dráva

Cement Kft.

Beremendi Gyár

7827 Beremend, Pf.: 20.

Telefon: +36-72/574-500

Fax: +36-72/574-661

E-mail:

[email protected]