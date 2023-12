„Hatalmas megtiszteltetés, és természetesen a többéves kemény munka eredménye is ez a szoros együttműködés a PTE-vel, amire a teljes cégcsoport büszke” – kezdte Feleki Attila, a Prohuman társtulajdonosa és a HR-Rent Kft. tulajdonos-ügyvezetője. „Kollégáim évek óta egyre erősödő kapcsolatban állnak az egyetemmel, kurzusokra járnak előadni, hallgatókat fogadnak pécsi irodánkban, online tréningeket tartanak, hogy csak pár dolgot kiemeljek, ebben külön köszönet Kutyáncsánin Jevrem kollégámnak, aki ezt már több éve kreatívan irányítja. Az együttműködésünk egyik jelentős mérföldköve volt a saját költségünkön történő tanterem-felújítás. Ezek az utak vezettek a stratégiai partnerség kialakításáig. Igyekszünk ennek a szerepnek maximálisan megfelelni, és az elkövetkezendő években további fejlesztéseket végrehajtani az egyetemmel közösen” – tette hozzá a cégvezető.

A HR-Rent Kft.-nek kiemelten fontos az oktatás és az utánpótlás-nevelés, ezért az egyetemi előadások mellett rendszeresen jelennek meg Pécs-szerte általános és középiskolákban pályaválasztási tanácsadást tartani. Ez az a CSR-tevékenység, ami az egyik legközelebb áll a céghez, hiszen nap mint nap munkavállalókkal foglalkoznak, álláskeresőknek biztosítanak munkát, számukra pedig kulcsfontosságú, hogy milyen oktatásban részesültek korábban. Ez a fajta szerepvállalás azonban még itt sem ér véget, a Prohuman Diákmunka üzletággal – amelyik az egyik legnagyobb az országban – együtt jelennek meg pécsi álláskeresést, pályaválasztást elősegítő rendezvényeken, programokon. A cégcsoport alap tevékenységi körén túl – amely az országban a legszélesebb, hiszen 15 különböző HR-szolgáltatást foglal magában, emellett a leányvállalatain keresztül rendelkezik a szomszédos országokban számos fontos adattal és információval is – az oktatás területén is céltudatos. Partnereiknek a munkavállalókon túl tanácsadást is biztosítanak, amely az új generáció integrálására, a pályakezdők foglalkoztatásának megkönnyítésére irányul.

Partnerségben dolgoznak tovább a Pécsi Tudományegyetemmel Forrás: Univ

Fotó: Csortos Szabolcs

A Pécsi Tudományegyetem stratégiai partnerének lenni a megtiszteltetésen túl rendkívül felelősségteljes feladat is, aminek azonban a HR-Rent Kft. az eddigiek alapján – a cégcsoporttal együttműködve – igyekszik úgy megfelelni, hogy abból mindkét szereplő, ezáltal pedig többezer hallgató és leendő munkavállaló is profitáljon.