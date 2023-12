Ahogyan azt csaknem 50 ezer fős jelentkezői adatbázisa is jelzi, igen nagy merítési lehetőséggel áll a munkaerőt kereső cégek rendelkezésére az opuseu csoport. Legfőbb erősségük elsősorban a gyártási/termelési szektor, azon belül is az élelmiszeripari cégek magasszintű kiszolgálásában rejlik.

A szolgáltatásaik közül a cégcsoportnál a munkaerő-kölcsönzés a legnépszerűbb, költséghatékonysága, tervezhetősége, gyorsasága és rugalmassága miatt. Évente 1500-nál több munkavállalót foglalkoztatva tudják kiszolgálni a legváltozatosabb igényeket. A szolgáltatás részeként számos üzleti partnerhez szállítják saját kisbuszaikkal a munkavállalókat. A szállítási szolgáltatással nagyszámú megbízható munkaerőt tudnak toborozni olyan településekről, ahonnan egyébként nem megoldott a műszakba járás. Jelen szolgáltatás népszerűségét jól mutatja, hogy flottájuk évente 700-800 ezer kilométert tesz meg.

A társaság két ügyvezetője Fülöp Richárd és Kövesi Péter nagy erősségnek tartja, hogy az aktív partnereiknél extrém rugalmassággal képesek teljesíteni a váratlanul felszökő munkaerő-szükségletet. Gyakran előfordul, hogy pár órán belül teljesítenek 5-10 fős extra megrendeléseket.

Nehezen tervezhető vagy gyakran változó létszámú napi munkaerő-szükséglet esetén az egyszerűsített foglalkoztatási formát ajánlják, amely alacsony költségszintje mellett rugalmasságával és az adminisztrációs terhek csökkentésével kínál ideális megoldást a munkáltatóknak.

Amennyiben az ügyfél saját állományában kívánja foglalkoztatni a keresett dolgozókat, természetesen az ehhez igazodó munkaerő-közvetítésben is otthonosan mozog az opuseu, szellemi és fizikai munkakörökben egyaránt. Jelen szolgáltatásuk sikerdíjas, így a partner csak akkor fizet, ha szerződést kötött a kiválasztott munkavállalóval. A szolgáltatáshoz pótlási garancia is tartozik.

Rugalmas és költséghatékony megoldásuk az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás is, amelynek segítségével a jövő főállású munkavállalóit is kitermelhetik a cégek.

Magas szintű szakmai hozzáértéssel, kiterjedt hirdetési hálózattal, meglévő, folyamatosan frissülő adatbázissal veszik le partnereik válláról a toborzással járó terheket, ezáltal segítve a cégek hatékony működését.

Fontosnak tartják az álláskeresők felkészítését. Tanácsadással segítik az interjúra való felkészülést és az önéletrajz megírását. Weboldalukon önéletrajz-varázsló is várja a jelentkezőket, melynek segítségével néhány perc alatt díjmentesen elkészíthetik saját önéletrajzukat.