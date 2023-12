Több évtizedes asztalosipari tevékenységük után, melyet nagyrészt bútorok és üzletberendezések gyártásával töltöttek, több neves bútorlap-beszállítóval és vasalat-kereskedővel léptek kapcsolatba. A kitartó tevékenységüknek és tisztességes üzletpolitikájuknak köszönhetően meg tudták nyitni bútorlap-kereskedésüket a vásárlók felé. Szakítva a normákkal, ők valami új mellett döntöttek, olyan termékek mellett, ami még korábban nem volt a piacon, vagy csak részben található meg a régióban. A piaci igényeknek megfelelően a helyi bútorlapkínálat termékeit is tudják biztosítani a vásárlók részére.

Termékeik széles választékban kaphatóak, melyeket érdemes személyesen megnézni a bemutatótermükben vagy a honlapjukon. Telephelyükön a termékkínálatukból közel százfajta bútorlap található raktáron, de ami épp nincs, azt is beszerzik akár 2-3 héten belül. Az asztalosipari és viszonteladói felhasználókat is szívesen fogadják.

A berendezéseiket, gépparkjukat folyamatosan modernizálják, ezzel még szebb és minőségibb munkát tudnak végezni. A termékpaletta is folyamatosan változik, bővül mind lapanyagok, mind ABS vagy vasalat terén. Új fejlesztésüknek köszönhetően már CNC-technológiával készült lapra szerelt bútorokat is tudnak gyártani. Valamint látványtervező programmal bővült a szolgáltatások köre. Egy számítógépes programmal el tudják készíteni a bútorok látványtervét kész gyártástechnológiával. Így a megrendelő végleges beleegyezését követően akár rögtön gyártható a termék, ezzel is gyorsult a folyamat.

Azoknak, akik új bútort szeretnének, netán alapanyagra van szükségük mindenképp érdemes felkeresniük az üzletet.

Möbeltech Kft.

7833 Görcsöny,

Külterület 051/10 hrsz.

www.mobeltechkft.hu

Tel.: 06-70/365-4804.

E-mail: [email protected]