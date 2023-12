Villány 2023-ban is több beruházást zárhatott Villány. Év elején, márciusban átadták a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított, Villány és Villánykövesd között megépült kerékpárutat, májusban pedig a Művelődési Ház és az Egészségház energetikai korszerűsítése fejeződött be a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból. A hivatalban mindemellett folyamatosan dolgoznak a már forrást nyert projektek előkészítésén. Tavaly év végén, illetve 2023. első felében ugyanis az önkormányzat tucatnyi beadott pályázatát támogatták a döntéshozók, így a következő években újabb projektek valósulhatnak meg Villányban.

– Jelenleg folyamatban van a Főtér felújítása, bízunk benne, hogy a kivitelező határidőn belül végez a munkálatokkal. A következő év elején pedig több TOP Plusz-os pályázat érhet a kivitelezés szakaszába. Rengeteget dolgoztunk már eddig is a tervezések során ezeken a projekteken, a jövő év elején pedig indulnak majd a közbeszerzésekhez kapcsolódó feladatellátások. Két, az Élhető települések felhívású pályázati projekt kezdődhet meg. Ezek keretében a kiserdő fejlesztése és a Damjanich János utca járdáinak és zöldfelületének megújítása, a Rendezvénytér játszóterének továbbfejlesztése, illetve a sportpályák felújítása történhet meg. Ezen felül a családsegítő épülete energiahatékonysági beruházásának, a Táncsics árok fejlesztésének, az óvodaudvar fejlesztésének és a bölcsőde megépítésének a kivitelezésére is várjuk majd a vállalkozókat. Különböző időpontokban, de remélhetőleg valamikor a tavasz elejétől a nyár elejéig elkezdődhetnek ezek a beruházások – mondta Mayer István, Villány polgármestere.



Díjazták a város fejlesztései terén a zöldmegoldásokat

Szintén az idei év sikere volt, hogy Villány harmadik helyezést ért el az Európa Zöld Városa Nemzetközi Díjért folyó megmérettetésben. Óriási elismerés ez a kisvárosnak, hiszen az I., valamint a II. helyezést is budapesti pályázattal nyerték el, és a tavalyi évben is csak nagyvárosok projektjei kerültek fel a képzeletbeli dobogóra. Villány a tavaly átadott Zöld Város Projekttel pályázott a díjra, a legtöbb környezettudatos beruházást e projekt keretében végezték, de ezen kívül is valamennyi, már megvalósított és jövőbeli tervezett fejlesztésükkel is a fenntarthatóságot és a zöldmegoldásokat részesítik előnyben.



Rekordlétszám a fesztiválokon

Az első félév nem hozta a várt forgalmat a vendégéjszakákat tekintve, de ez betudható a nyár eleji csapadékos időjárásnak. Ugyanakkor az idei rendezvényszezon minden várakozást felülmúlóan sikerült, a fesztiválok minden eddigi rekordot megdöntő látogatószámot hoztak.

– Én minden tekintetben sikeresnek tartom az együttműködést az Acona rendezvényszervező csapattal, de maximalista vagyok, így mindig úgy érzem, hogy lehet még jobban csinálni, úgyhogy nyilván arra törekszünk, hogy ezt a lécet még feljebb téve, jövőre is sikeresen tudjuk ezeket lemenedzselni. A jövő évi nagy rendezvényeket szinte teljesen leszerveztük, és valószínűleg januárban fogunk részletes tájékoztatást adni róla. Ezen kívül szeretnénk a pincesori hétvégi forgalomnövekedést is valamilyen módon elősegíteni – mondta Mayer István.



A tabella élén telelhetnek a villányi fiúk

A Villány TC felnőttcsapata meccsről meccsre megmutatja, hogy nem a levegőbe beszéltek, amikor nyáron azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy bajnokok lesznek. A fiúk kiemelkedő őszi szereplésük után a tabella élén telelnek. A fiatal srácok éhesek a sikerre. A „győztes meccs után sokkal finomabb a villányi bor” elv alapján szépen csendben haladnak a cél felé. A bajnoki őrület után pár futballistának még nem volt pihenő, ugyanis 7 villányi játékos (Szabó Barnabás, Ulakity Márk, Csernyánszky Olivér, Lehota Bálint, Várda Ákos, Sztojka Alex, Wiesner Szabolcs) került be a Baranya Vármegyei válogatottba. A Területi Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornáját a baranyaiak meg is nyerték, a döntő mérkőzésen Wiesner Szabolcs egy távoli szabadrúgásból talált be, és különdíjban is részesült, mégpedig csapata legjobb játékosa címet nyerte el.