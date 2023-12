A bútor-, lakás- és irodai széfek, páncélszekrények bár nagyon hasznosak, szépségükről sosem voltak híresek. A ’90-es évek elején a Strauss Metal névadó-alapítója, Strausz János gondolt egy merészet, és a dizájnereknek is feladta a leckét kockás-sarkos fémmonstrumaik, lemezszekrényeik küllemének vonzóbbá tételére. Olyan sikerrel, hogy egyre divatosabb, emellett ergonomikusabb eszközeik nemcsak a vásárlók körében arattak osztatlan tetszést, hanem egyik csúcstermékük, a Multiszéf 2007-ben országos formatervezési díjat is kiérdemelt. E lágyabb vonalú, ezüst/antracit metál fényben pompázó, többféle tudásszintű remekmű a legfejlettebb IT-technológiával rendelkezik, és a külföldi vevőkörre is számítva 16 nyelven programozható a vevő pénzkezelési igényei szerint.

A mára igazi biztonságspecialistává avanzsáló, megszámlálhatatlan szakmai, biztonságtechnikai, formatervezési, innovációs és vállalkozói díjjal is kitüntetett Strauss Metal több mint 600-féle készterméket kínál webáruházában is megtekinthetően, így csak szemezgetünk a hosszú sorból. A magánszemélyek leginkább otthoni bútor-, padló- és falszéfeiket keresik. A panziók, hotelek, üzletek, egészségügyi intézmények ezeken túl recepciós széfeik, kulcs- és lemezszekrényeik, pénztárfiókjaik, multifunkciós kasszáik közül válogathatnak. A hivatalokban, ügyfélszolgálatokon, pályaudvarokon készpénzátadó pultjaik, automatáik, ügyfélhívó és -tájékoztató rendszereik, e-bike-dokkolóik szolgálják mindennapjainkat. A pénzintézetekben pedig átlövésálló ablakaikkal, páncélozott zsilipes pultjaikkal is találkozhatunk – vagy tudhatjuk biztonságban a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak megfelelő, 10 milliárd forintos értékhatárig biztosítható páncélszekrényeikben, szuperkasszáikban, multiszéfjeikben és egyedi készítésű páncéltermeikben a pénzünket.

A kört tovább szélesítve, a fuvarozók autós széfeket, járműkasszákat, a sportpályák, edzőtermek öltöző- és vegyszerszekrényeket, irattárolókat, míg a vadászok és fegyveres testületek, lőterek tölténytároló dobozokat, fegyverszekrényeket is találnak a Strauss Metal kínálatában.

Saját fejlesztésű késztermékeik mellett minden egyedi és különleges igény kiszolgálására is felkészültek, így tűzgátló-golyóálló ajtókért-szekrényekért, adójegyes kocsiért, filterező és szivarkaszortírozó asztalért, reklám-dobozbetűkért hozzájuk fordulókat is tudhatnak elégedett megrendelőik soraiban. Szolgáltatási körükbe tartozik a hozott vagy itt beszerezhető fémlemezeken végzett élhajlítás, lézervágás, és legújabb csúcsgépük jóvoltából az extra precizitást és esztétikai szintet ígérő kézi lézerhegesztés is.

Strausz János kiemelt figyelmet szentel a képzésnek, továbbképzésnek is. Ennek jegyében az iparkamarával, szak- és szakközépiskolákkal és a PTE-vel karöltve, az ipari gépész és gépészmérnöki duális képzés keretein belül saját tanműhelyében fejleszti a csúcsra a diákok szakmai gyakorlati ismereteit, fontos lépéseket téve egyben az országos szakemberhiány mérséklésére is.