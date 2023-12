Pollenevő függönyöktől arany, selyem, brokát palotadíszekig

Két esztendeje még kisebbfajta csodaként süvegelte meg az ország azt a kimagasló restaurátori munkát, amellyel a Rovitex Homedeco Group a padlótól a mennyezetig korhű arany-selyem-brokátba burkolta a Budavári Palota gyönyörűen újjáépített Szent István termét. Mára pedig nem is kérdés, hogy a Magyar Állami Operaház és a Művészetek Palotája hasonlóan kápráztató kárpitmegújításai nyomán nevük a legértékesebb műemléképületek renoválásakor már az első számú, leghozzáértőbb textilmesterként kerül szóba.

Pedig Romeisz Norbert a múlt minden megbecsülése mellett is sokkal inkább a jövőt fürkészi. Sikereik egyik titka, hogy jó érzékkel nem is egy, hanem mindig két lépéssel jár a versenytársak előtt. A legmodernebb technikák, a fejlett digitalizáció, a kutatás-fejlesztés és csapata folyamatos (tovább)képzése nála a természetes alapokat jelenti a fejlődéshez. A gyorsan változó piachoz igazodva a dizájn, csomagolás, gyorsaság és precizitás terén mindig magasabb célokat tűznek ki maguk elé.

Hasonlóképpen jól érzett rá az idők szavára, amikor a kereskedelmet saját tervezéssel, gyártással kezdte párosítani, újabb pillérekkel megtámasztva építményét. Egyre gyakrabban segítségül hívva a tudományt is, ráadásul itt helyben: a PTE Innovációs Szakértői Hálózatával együttműködve a legkülönfélébb extra tulajdonságokkal (bevonatokkal) tudják felruházni függönyeiket, bútorszöveteiket, falikárpitjaikat. Szennytaszító, antibakteriális, lángálló, hőzáró, sőt, hangelnyelő, ám ezzel együtt is megragadó küllemű textíliáik elsősorban kórházak, szállodák, azaz középületek tereiben hasznosulnak. Ugyancsak az egyetemmel közösen megalkotott pollenmegkötő függönyeik viszont már a lakosság szélesebb rétegeinek érdeklődésére is számíthatnak.

További kuriózum a Rovitex háza tájáról, hogy legújabban már e különleges textíliák is javarészt saját gépsoraikról gördülnek le. 2024 márciusától reménypusztai bázisuk már épülő, jelentős kapacitásnövelést is eredményező, 1300 négyzetméteres vadonatúj üzeméből. Így már Pécsett készülő termékkel is hozzájárulva ahhoz a tavaly forgalmazott, hatalmas – 2,8 millió méternyi – rövidáru-mennyiséghez, amellyel ha rekeszteni nem is, de egy sávban a Dunát is teljesen be tudnák borítani a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.

Romeisz Norbert további bővítési tervekről is szót ejt: a cég nagyobb volumenben megjelenik Pécsett, a közeljövőben döntve arról, hogy az egyre látogatottabb reménypusztai üzletet bővítsék-e tovább, vagy a belvárosban alakítsanak ki újabb bemutatótermet. Jövő év elejétől pedig budai, Várkert Bazár alatti exkluzív iroda-bemutatótermükben főként lakberendező partnereiket szeretnék elkápráztatni újdonságaikkal.

Saját gépeik készítik a vonzó mintákat és speciális bevonatokat

Egyre nagyobb teret szentelnek a nemzetközi piacoknak is: termékeik a világ negyven országában törnek már babérokra; külföldi leányvállalataik érsekújvári, belgrádi és zágrábi mellett kölni bemutatótermeikben is igazolva, hogy a legigényesebb külföldi vevőkör nívós kiszolgálására is képesek. Mindehhez száznál több munkatárs és saját alvállalkozó kiemelkedő munkája, valamint a belépőtől a csúcskategóriáig sorjázó függönyöket, falikárpitokat, tapétákat, bútorszöveteket, díszpárnákat, ágytakarókat és karnisokat, emellett konyhai, fürdőszobai és kerti textíliákat felvonultató rendkívül széles termékpaletta öregbíti a Rovitex hírnevét. Utóbbit Gardenia márkájukéval együtt tizennyolc Superbrand-díjukkal is elismerve. Legújabb büszkeségük pedig a Budapesti Értéktőzsde meghívása a kiemelt cégeket tömörítő BÉT 50 klubjába.

Mindezekről a nemzetközi terjeszkedés jegyében négynyelvű weboldalukon (www.rovitex.com) tájékozódhatnak bővebben is az érdeklődők. Webáruházukat háromezernél több termékük professzionális fotójával színesítve, amelyeket aztán a belsőépítészek élethű látványként, méretpontosan illeszthetnek bele a különféle enteriőrök digitalizált terveibe.