Nyertes pályázatával több mint 239 millió forint támogatást nyert Szederkény önkormányzata a TOP Plusz Élhető települések felhívásán. A projekt a település három helyszínét érinti: a falu központi részén található Sica parkot felújítják és szökőkúttal, fitneszparkkal, valamint szabadtéri színpaddal is gazdagítják, a régi moziépületben (annak felújítása után) egy ifjúsági klubot alakítanak ki, a fejlesztés harmadik elemeként pedig egy gördeszkás és bringaparkot építenek a pizzéria mögötti üres önkormányzati telken. A beruházás célja, hogy vonzóbbá tegyék a települést a fiatalok számára. A községvezetők olyan fejlesztéseket képzeltek el, amelyek kimozdíthatják őket – s az idősebbeket is – a képernyők elől, s Szederkényt egy igazán vonzó, fiatalos, lendületes hellyé varázsolják.

Maml Balázs, Szederkény polgármestere örömmel számolt be róla, hogy a munkálatok mindhárom megvalósulási helyszínen megkezdődhetnek jövő év elején, ugyanis december végéig lezárul a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.

Útfelújításokra is lehetőség volt idén a településen Fotók: önk

– Bízunk benne, hogy januárban szerződést tudunk kötni a nyertes kivitelezőkkel, és megkezdődhetnek a munkálatok. Terveink szerint úgy fogunk szerződni a cégekkel, hogy május végéig el is készüljön a beruházás mind a három megvalósulási helyszínen – mondta a községvezető.

A másik elnyert pályázat keretében a korábban előkészített 7,1 hektáros ipari övezet közművesítése fog megtörténni, erre az önkormányzat több mint 600 millió forint támogatást nyert.

– A közműves telkeket értékesíteni fogjuk a vállalkozóknak. Elég nagy érdeklődés van rájuk, hiszen a telkek körülbelül felére már igényt tartanak a cégek, sőt egy része már papíron is elkelt. Az egyik legnagyobb befektető, az ODW-Elektrik Magyarország Kft. egy kéthektáros területet vett, és egy logisztikai központot fog itt létesíteni – tájékoztatott a polgármester. Ennél a projektnél már kiválasztották a közbeszerző céget és a műszaki ellenőrt, a közbeszerzés jövő év első felében fog lebonyolódni, a kivitelezés pedig az év második felében. A projekt tervezett befejezése 2025 májusa.

Ami a hazai forrású pályázatokat illeti, a Magyar Falu Program keretében több fejlesztés is megvalósult az elmúlt években: megújult a Püski utca felső szakasza, és a Petőfi utca majdnem teljes hossza új aszfaltburkolatot kapott, emellett a művelődési ház belső felújítása is megtörtént. Hamarosan pedig kommunális eszközök beszerzésére fog benyújtani pályázatot az önkormányzat. A zöld területek karbantartásához fűnyíró traktorra, láncfűrészre és fűkaszára szeretnének támogatást nyerni.



Idén önerőből is fejlesztettek



Tavaly év végén a magas energia- és gázárak miatt meglehetősen borúlátó volt a helyzet, de a szederkényi önkormányzat előre gondolkodott, korszerűsítette a középületeit és fogyasztóhelyeit, így stabil maradt a költségvetés. A beszűkült pályázati lehetőségek és a nehezítő körülmények ellenére ráadásul körülbelül 70–80 millió forint értékben hajtottak végre önerős beruházásokat a településen. Több járdaszakasz és vízelvezető árok újult meg, több épületre napelemeket szereltek fel, valamint a közvilágítási rendszer teljes korszerűsítése is megtörtént. Mindezeken felül még jelentős megtakarítással is tud ráfordulni az önkormányzat a 2024-es évre.