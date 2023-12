Leginkább a fogyasztói javak, más néven gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacán és az élelmiszeriparban elterjedt az úgynevezett integrált munkarendszer (Integrated Work System, IWS). Ez a legegyszerűbben olyan eszközök és módszerek összességeként értelmezhető, amelyek a hatékonyabb működéshez segítik hozzá a vállalatokat a folyamatok optimalizálásával és a teljesítmény javításával. Az IWS egyszerre fókuszál a veszteségek csökkentésére, a költségek optimalizálására, a minőség javítására és az egész vállalati kultúra fejlesztésére – ráadásul az alkalmazottak bevonásával, minél hatékonyabb működésre ösztönözve őket.

A BAT globálisan 2014-ben vezette be az IWS-t, amely a pécsi gyárban 2016-ban jelent meg. „Eleinte tapasztalható volt az ilyenkor jellemző kétkedés és idegenkedés, hiszen nem egyszerű azonnal elengedni a már megszokott munkamódszereket, és egy merőben más rendszert elsajátítani” – emlékszik vissza a kezdetekre Kórósi Péter, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. gyártóegységének HR vezetője. Az eredmények azonban elég hamar megmutatkoztak: sorozatban születtek a termelési rekordok, és ezek szertefoszlatták az induláskori kétségeket.

Közben a pécsi gyárban egyre jobban képessé váltak kihasználni ennek az irányítási rendszernek az előnyeit. „Hét év kitartó munkája, belső rendszereink folyamatos fejlesztése és a kiemelkedő termelési eredmények mind abba az irányba mutattak, hogy a pécsi csapat készen áll a szintlépésre” – teszi hozzá Kórósi Péter. Az úgynevezett IWS Phase 1 Certification tanúsítvány megszerzése nem egyszerű feladat: a novemberi felmérést közel féléves és rendkívül intenzív felkészülés előzte meg, amelynek során a teljes gyár egy csapatként példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot.

Forrás: BAT

Az átfogó novemberi auditon nem csupán a termelési és minőségügyi mutatókat vették szemügyre a világ minden tájáról érkezett BAT-os revizorok: azt is ellenőrizték, hogy megfelelő-e a vállalati kultúra fejlettsége. A számos szervezeti erősség, köztük például a kimagasló változáskezelési képességek vagy a fenntarthatóság stratégiai fókuszú megközelítése mellett a felmérés készítői a gyár munkavállalói közössége felé is elismerésüket fejezték ki: lelkes és elkötelezett szervezetet találtak Pécsett, amelyben az egyéni felelősségvállalást erős vezetői támogatás egészíti ki.

A HR vezető szerint ebben az is közrejátszott, hogy már a kezdetektől kiemelt figyelmet fordítottak az alkalmazottak közötti kapcsolatokra és a kulturális értékekre a folyamatok technikai aspektusai mellett. „Ennek eredményeként a cég nemcsak hatékonyabbá vált a gyártási folyamatokban, hanem erős, összetartó közösséggé fejlődött” – szögezi le, büszkén hozzátéve azt is, hogy a különleges tanúsítványt a pécsi termelőegység elsőként szerezte meg a BAT EU-s gyárai között.

„Amit most elértünk, az nem valaminek a vége, hanem leginkább csak a kezdete” – mondja Kórósi Péter, aki a minősítés megszerzését annak visszaigazolásának tartja, hogy a helyes úton járnak. Szerinte a tanúsítvány mellett az is garantálja a pécsi gyár hosszútávú fenntarthatóságát, hogy az iparág rohamos átalakulásával is fel tudták venni a versenyt. Hiszen a hagyományos termékek mellett már olyan innovatív, a hagyományos cigarettához képest kevésbé káros* megoldások is készülnek Pécsett, mint a nikotinpárna.

Az IWS Phase 1 Certification tanúsítvánnyal rendelkező BAT Hungary céges kultúrájában kortól és nemtől függetlenül mindenki megtalálja a számítását és szakmai fejlődési lehetőségeit, legyen szó hagyományos keretek között foglalkoztatottakról, megváltozott munkaképességű dolgozókról, diákokról vagy akár nyugdíjasokról, kismamákról. Erről korábban ITT írtunk.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.