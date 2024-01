Az első időszakban érdemes praktikus dolgokkal felszerelkeznünk, amik megkönnyítik a kezdeti nehézségeket – minden egyes apróság óriási segítség tud lenni. Szeretnénk olyan esszenciális eszközöket bemutatni, melyek segíthetnek a kényelmes és zavartalan átmenetben az anyaság csodálatos útjába!

Egy jól összeállított babakelengye nélkülözhetetlen a várandósság során, hiszen ebből tudunk alaposan felkészülni és ez tud nekünk segíteni abban, hogy semmit ne felejtsünk ki a teendők végtelen sora miatt.

A babakelengye azokat a tárgyakat jelenti, melyekre az első hónapokban mindenképpen szükségünk lesz és nélkülözhetetlenek a babának. Ugyan vannak, akik nem hisznek benne és saját megérzésre, tapasztalatra alapozva szerzik be a dolgokat, de szerintünk egy jól összerakott mankó mindig hasznos és bizony jól tud jönni.

Lássuk, mi az az 5 eszköz, amit érdemes akár már a kórházba is magunkkal vinni!

1. Cumi

A cumi valahol döntés kérdése is, hiszen a szülő hozza meg az ítéletét felőle: vagy ad, vagy nem. Nyilván, ha nem, sokkal nehezebb időszakok is lehetnek, ám nagyon sok babát megnyugtat – és pont amiatt a nyugtató hatás miatt döntenek olyan sokan mellette. A cumin való szopizás az anya mellbimbójára emlékezteti őket, hiszen úgy vannak kialakítva, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak rájuk. A szopás ösztönös tevékenység a csecsemőknél és sokuknak biztonságot jelent. A csecsemők gyakran fejezik ki a szopási igényüket, még akkor is, ha nem éhesek. Ezt könnyű összekeverni egyébként. A cumin való szopás lehetőséget nyújt a babának arra, hogy kielégítse az ösztönös szükségletét anélkül, hogy mindig a mellre kellene rakni.

2. Szoptatós párna

Ez egy olyan eszköz, ami az anya és a baba kényelmét is szolgálja. Amint megszületik a pici, az idő nagy részét a folytonos etetések és altatások teszik majd ki. Egy minőségi, kényelmes szoptatós párna új dimenzióba emeli a szoptatást és sokkal kényelmesebbé teszi azt. A babának is kellemes a puha, minőségi anyagon feküdni, és nekünk sem kell, hogy elgémberedjen a karunk akkor, ha épp egy órán keresztül a cicin lóg a kisbabánk. Arról nem is beszélve, hogy milyen jól jön szülés előtt és után is a kényelmes alvásunkhoz – ezt csak az tudja, aki már próbálta, de biztosak vagyunk benne, hogy soha el sem eresztené legszívesebben azt a párnát!

3. Mellszívó

A mellszívót már a kórházban is érdemes elkezdeni használni, hiszen nem megy mindenkinek gördülékenyen a tejtermelés beindulása, és ez az eszköz segítheti a serkentést. Az aktív szoptatás és a mellszívó használata segíthet ezt optimalizálni és nagyon fogunk neki örülni, hogy gondoltunk erre a kórházi csomag összeállítása során. A mellszívó használata lehetővé teszi, hogy az édesanya elkerülje az esetleges gyulladásokat és komoly fájdalmakat – nem állíthatjuk, hogy biztosan megelőzi, de hogy segítség lehet, az biztos. Ha az anya esetleg távol van a babától, vagy a babát nem lehet azonnal mellre tenni, a lefejt anyatej lehetőséget biztosít a táplálkozásra.

Természetesen minden anya és csecsemő más, és nem minden esetben ajánlott a mellszívó használata. Szülés után érdemes a csecsemős nővérekkel felmérni az állapotot és közösen dönteni afelől, hogy érdemes-e próbálkozni vele. Ha ott nem is, otthon már biztosan jól fog majd jönni.

4. Pelenkázó táska minden szükséges belevalóval

Ha azt mondtuk, hogy a kezdeti időszak nem áll másból, mint etetésből és altatásból, akkor a dobogó harmadik fokára nyugodtan tehetjük ezt is: pelenkázásból. Egy újszülöttnek nagyon gyakran kell cserélni a pelenkáját, sok széklet is van egy nap során, ráadásul nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy a folyamatot elejétől a végéig véghez vigyük. Érdemes egy olyan táskában tartani minden eszközt – és ezt magunkkal vinni a kórházba – amiben megtalálunk mindent, amire szükségünk lesz majd: pelenkázó alátét, hintőpor, popsikrém, nedves törlőkendő, illetve természetesen a pelenka. Az elején a köldökcsonk ápolásához szükséges dolgokat is magunknál tarthatjuk. Ez mind lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan gondozzuk a babánkat, és nem 3 féle csomagból szedegetjük össze a szükséges dolgokat a kórházban – sokkal szervezettebb lesz a folyamat, és több energiánk marad minden másra!

5. Táska a szülőnek

Ha valami biztos, akkor az az, hogy egy szülés után aztán nagyon koncentrálni kell arra, hogyan ne essünk szét – szóval nyugodtan gondoljunk magunkra is! Mivel újdonsült anyukák vagyunk (teljesen mindegy, hányadik gyermek, ez akkor is ugyanolyan óriási nagy dolog!), tegyünk be minden olyan dolgot egy táskába, ami a mi kényelmünket is szolgálja. Nagyon fontos a pihenés, a megfelelő táplálkozás, és az, hogy a lehető legjobb, legnyugodtabb énünkkel tudjon találkozni a pici babánk. Ha megnyugtat az olvasás, akkor tegyünk könyvet a csomagunkba. Ha jól esik egy szemmaszk alvás alatt, hát vigyük el és pattintsuk fel éjszaka a szemünk alá! Ha van kedvenc – természetesen szoptatásbarát – nasink, akkor mikor máskor van ideje itt a jutalomnak, ha nem most?

Arra szeretnénk ezzel összességében célozni, hogy nagyon fontos a baba maximális kényelme, de szülés után ugyanolyan fontos az is, hogy próbáljunk meg egy kicsit magunkkal is törődni az alapvető létszükségleteken felül. Sokan mondják ezt, de nagyon igaz: ha boldog az anya, boldog lesz a baba is!