Áruszállító

Az áruszállítói pozíció egy jellemzően gyakran visszatérő lehetőség a szállítás, fuvarozás álláskategória alatt. Így van ez a GodolloAllas.hu esetében is, amelynek kínálatában már több alkalommal is lehetett találkozni a munkakörrel: https://godolloallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Az ilyesfajta álláslehetőségek egyik legnagyobb előnye, hogy sok esetben akár B kategóriás jogosítvány birtokában is elérhető, és akár pályakezdők által is eséllyel megpályázható. Persze a vezetési rutin, a szabálykövető magatartás és a helyismeret azért alapvető elvárás.

A pozíció kapcsán ellátandó feladatkör gyakran túlmutat magán az áruszállítások végrehajtásán. Az áruszállítók ugyanis tevékeny részt vállalnak a raktározási folyamatokban, valamint az áruk szállításhoz történő előkészítésében. A munkájuknak különböző dokumentációs tevékenységek is a részét képezik, beleértve a szállítólevelek, fuvarokmányok és egyéb iratok kezelését, átadását és aláíratását. Emellett folyamatos kapcsolatot tartanak mind a fuvarszervezőkkel, mind pedig a szállítások címzettjeivel. Sőt, a munkavégzéshez használ gépjármű karbantartásáról és takarításáról is gondoskodniuk kell.

Gépkocsivezető, sofőr

A különböző gépkocsivezetői, illetve sofőr állások megjelenése szintén nem ritka az olyan állásportálok kínálatában, mint az említett GodolloAllas.hu. A különbség azonban az, hogy az ilyen jellegű állások általában – a szállításhoz használt gépjárműből adódóan – már változatosabb követelményeket takarnak. Általában ugyanis C+E kategóriás jogosítványra, GKI kártyára, PÁV vizsgára és digitális tachográf kártyára is szükség van a munkakör betöltéséhez.

A feladatlista jellemzően ez esetben is az áruszállítói tevékenységekből áll, amelyek olykor nem csak hazai, hanem nemzetközi fuvarokat is magukban foglalnak. Az említett gödöllői portálon hazai és nemzetközi fuvarozásra vonatkozó álláslehetőség megjelenésére egyaránt volt már példa.

Fuvarszervező

Amint arra a bevezetőben is utaltunk, a területhez kötődően akár irodai pozíciókkal is lehet találkozni. Ilyen például a fuvarszervezői munkakör, amelynek betöltői a szállításokat szervezik és koordinálják. Feladatkörükbe tartozik többek között a fuvarmegrendelések fogadása, azok rögzítése és a szállítások előkészítése. Megtervezik és optimalizálják továbbá a fuvarokhoz használt útvonalakat, szem előtt tartva az idő- és költséghatékonyságot.

A munkájuk dokumentációs tevékenységekkel is kiegészül, beleértve a szállítólevek, fuvarokmányok, számlák és egyéb szükséges dokumentumok kiállítását, illetve kezelését. Nem beszélve a kapcsolattartói feladataikról: a fuvarszervezők ugyanis a sofőrökkel és a céges partnerekkel egyaránt napi szinten kommunikálnak. Mindezen feladatok pedig legalább középfokú végzettséget, magabiztos számítógépes ismereteket, nyelvtudást és nem utolsósorban kiváló kommunikációs- és szervezőképességet kívánnak a pozíció betöltőitől.