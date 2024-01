Az önkormányzat 2022 tavaszán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében több mint 62 millió forintot nyert a Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. Kőszegi Tamás polgármester elmondta, Görcsöny abban a szerencsés helyzetben volt, hogy hamar sikerült megkötni a támogatói szerződést, majd a szakértői tervek hamar elkészültek, és nagyon hatékony volt a projektmenedzsment, így már be is fejeződött a beruházás. Az épületre napelemeket szereltek, emellett hőszigetelés, nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, teljes körű akadálymentesítés történt meg, és kiépítették a villámvédelmet is az épületen. A fejlesztéssel jelentősen hatékonyabbá vált az intézmény fenntartása, a gázfogyasztás például várhatóan a korábbi egyharmadára fog csökkenni. Az intézmény nagyterme számos rendezvénynek ad helyet, emellett a Művelődési Házban található a családsegítő intézet és a helyi körzeti megbízotti iroda is.

A községvezető tájékoztatott: a munkálatok hamarosan a polgármesteri hivatalban folytatódnak, ahol szintén energetikai korszerűsítés zajlik majd egy másik nyertes TOP Plusz-os pályázatnak köszönhetően. Mivel az épület helyi védelem alatt áll, belülről hőszigetelnek, új fűtési rendszert alakítanak ki, akadálymentesítenek és burkolatokat cserélnek. A hivatal irodái a munkálatok idejére – februártól a nyár végéig– az idősek klubja (idősek nappali ellátása) épületébe költöznek (Rákóczi út 7.). Amint pedig a hivatalban is befejeződik a beruházás, és az irodák is visszaköltöznek a korábbi helyükre, az idősek klubja épületében is megkezdődik az energetikai korszerűsítést célzó felújítás. Erre szintén pályázati támogatásból kerülhet sor, melyet a Pécsi Kistérségi Társulás és a Görcsönyi Önkormányzat közösen nyert a TOP Plusz keretében.

Kőszegi Tamás kiemelte, ezzel rövid időn belül az összes önkormányzati épület energetikai korszerűsítése megvalósul, mindegyik épületre napelem kerül (vagy már került), amellyel jelentősen csökkenthető a fenntartási költség.

Sok örömet hoztak a szervezett programok

Hosszú évek óta hagyományosan műsorokkal kedveskednek a helyi lakosoknak az adventi időszakban.

A tavalyi évben különösen jól sikerültek a képviselő-testület által szervezett rendezvények: fellépett Sancy (Kancsár Sándor) énekes, Bakos-Kis Gábor előadásában Frank Sinatra-dalok csendültek fel, advent harmadik hétvégéjén pedig karácsonyi műsort adtak a gyerekek a tornateremben, majd a Művelődési Házban Dévényi Ildikó „Nevess…!” című műsoros estje szórakoztatott. Természetesen a közös ünnepi gyertyagyújtások sem maradtak el, és december 24-én az éjféli misén is sokat vettek részt.

Kőszegi Tamás polgármester elmondta, nagy örömmel fogadták, hogy sokan vettek részt a változatos és sokrétű programokon. Hozzátette: az ünnepet a helyi családok számára a képviselő-testület még szebbé szerette volna tenni, ezért a gyerekek mikuláscsomagot kaptak, év végén pedig minden háztartás számára karácsonyi meglepetéscsomagot állítottak össze. Ezt az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően sikerült teljesíteni.

A település vezetői

Az 1600 lakosú község polgármestere Kőszegi Tamás Gábor. Alpolgármester: Kutyáncsánin Szréóné. A képviselő-testület további tagjai: Fehérné Kovács Tünde, Hunyadi Katalin, Nagy-Kése Barbara, Pusch Bálint, Tóka Eszter Erika. Jegyző: FábiánSzauer Tímea.

A német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Thán Csaba. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Orsós József. A görcsönyi óvoda és minibölcsőde vezetője: Gyenes Zoltánné. A faluban 8 osztályos iskola működik.

Tagintézmény-vezető: Mangné Keresztes Beatrix. Háziorvos: dr. Vass Szabolcs, védőnő: Vörösné Simcsik Ágnes. Plébános: Barics Gábriel. Művelődésszervező: Kutyáncsányinné Czerpán Anett. Könyvtáros: Dömös Gézáné.

Az önkormányzat elérhetősége: 7833 Görcsöny, Rákóczi Ferenc utca 1. Tel.: 72/372-214.

Építési telkek

Az elmúlt években több mint 100 fővel nőtt a lakosságszám Görcsönyben. A családok főként Pécsről költöznek ide egy-kettő, de inkább több gyerekkel, így elmondható, hogy itt is megmutatkozik a kormány családpolitikájának kedvező hatása. A községbe költözni kívánók számára az önkormányzat 2020-ban 11 önkormányzati telket adott el, és tavaly önerőből további 25 új telek kialakítása is megtörtént. A telkek a falu legjobb fekvésű részén, a keleti oldalon, a lakópark folytatásában találhatók (Napraforgó utca). A településen igénybe vehetőek az állami otthonteremtő családtámogatások (csok plusz, falusi csok). Görcsönyről 775 éve jelent meg az első írásos emlék. 1247-ben Gurchen néven említik a települést egy olyan okmányban, ahol Görcsönyt pápai tizedfizetésre kötelezik.