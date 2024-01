Megkezdődött az arborétum fakivágásokkal is járó rekonstrukciója, amelyet a helyi lakosok közül sokan nem néznek jó szemmel. A területen folyó munka azonban az előre meghatározott tervek mentén halad, és minden intézkedést szakértői véleményezés előzött meg.

Az arborétum területén az új parkerdő kialakítása fakivágásokkal is jár, mely munkákat jegyzői engedélyezést követően végzi a beruházó, amelyet egyébként kormányrendelet is szabályoz. Mivel a kivitelező nem rendelkezett az állományában olyan szakemberrel, aki ért ehhez, ezért kapott megbízást egy külsős szakértő, okleveles erdőmérnök, okleveles környezetmérnök, aki egyben favizsgáló szakmérnök is, és korábban Harkányban a közterületeken és a gyógyfürdőben is végzett fafelméréseket.

Mint a szakember elmondta, az a tájépítészterv, ami szabályozza a fákra vonatkozó előírásokat ebben a projektben, a laikus számára nagyon sok félreértésre adhat okot. Ebben szerepel például, hogy minden 10 cm alatti fát ki kell vágni, és ez félreérthető, ugyanakkor itt arra utal a beruházást előkészítő tervdokumentáció, hogy vissza kell állítani a park eredeti állapotát, mert nagyon sok helyen felverődött benne olyan növényzet, amitől egy kicsit elvadult erdőkép alakult ki. A szándék viszont egyértelműen az, hogy ezt a területet visszaadják az ott élő polgároknak, az odaérkező turistáknak, sőt egy olyan tanösvényt fognak kialakítani a beruházás keretén belül, ami részben a városhoz kapcsolódik, részben pedig a helyi ökoszisztémát mutatja be.

– Nagyon örvendetes volt a számomra, hogy fához értő szakemberként nem kellett azért küzdeni sem a beruházóval, sem a kivitelezést végző céggel, hogy minden egyes fát, amit lehet, azt meg kell mentenünk, óvnunk – mondta Matáncsi János.

A kivágandó fák nagyságrendileg 70 százaléka kiszáradt lucfenyőből áll. A fennmaradó 30 százalék alászorult egzóták, tűlevelűek, örökzöldek, amelyek nem kaptak elég fényt, ezért elvegetáltak, viszont az újonnan telepítendő fáktól, cserjéktől elvették volna a fényt. Tehát az új növények telepítése érdekében kellett kivágni, illetve a faegyedek habitusa messze elmaradt attól, ami ezekre a fajokra jellemző, így hajlamosabbak a betegségekre is. A másik része a kivágott fáknak ugyan egészséges képet mutat, viszont már valamilyen formában betegek, korhadtak. Szakértői szemmel láthatóan olyan tüneteket mutató faegyedek eltávolítása történt még meg, amellyel a rekonstrukció hatására várt nagyobb látogató közönség érkezésére felkészülve minden eddig fennálló veszély elhárításra került.

A szakember elmondta, a kivitelező feladata, hogy egy teljesen parkosított területet adjon vissza, és a korábbi viharokban sérült fák tuskó és gyökér részeit is eltávolítsa az arborétumból.

Hangsúlyozta: a pótlások természetesen nem maradnak el, az éghajlatváltozáshoz, szélsőséges időjárási körülményekhez jobban alkalmazkodni tudó fák, cserjék egy részét az arborétum területén telepítik, másrészt a város több pontjára ültetnek majd. Összességében mindenképpen nőni fog a zöldterület a városban.

Hasznosítják a kivágott fákat

A kivágott fákat a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. kezeli, az aprítékot a sportcsarnok fűtésére használják fel, a tűzifánakvalót szociális tűzifaként osztja szét a város, ami pedig olyan minőségű faanyag, azt felvágatják, és utcabútorokat újítanak fel belőle, illetve közterületi faelemek pótlását végzik el belőle.

M.P.

Most a pécsieknek kedvez a gyógyfürdő

Január 20-21-én naponta 2000 pécsi lakos számára 2000 Ft-ért váltható akciós belépőjegy a Harkányi Gyógyfürdőbe. Az akciós jegyet január 8-tól értékesítik, kizárólag a www.tixa.hu felületén. A belépéshez a lakcímkártyát is fel kell mutatni a bejáratnál. A kedvezményt az állandó pécsi lakhellyel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

Herendi Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő marketing- és ellátási igazgatója elmondta, az elmúlt években végzett méréseik alapján a pécsi vendégek száma meglehetősen alacsony, annak ellenére, hogy a megyeszékhelyen működő fürdő nem feltétlenül tudja kielégíteni a helyi igényeket.

– Ezzel az akcióval is szeretnénk felhívni a pécsiek figyelmét a Harkányi Gyógyfürdőre. Aki már évekkel ezelőtt járt itt, annak sok újdonság is lesz, hiszen az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a komplexumban, ezzel együtt a szolgáltatások is bővültek – mondta az igazgató.

A Harkányi Gyógyfürdőben új szaunavilág létesült, és megnyílt a Harka Vízivilág is, amelynek köszönhetően a téli élményfürdőzésnek, téli strandolásnak sincs akadálya. Az aktív kikapcsolódást kedvelő fiatalabb és idősebb generációk számára egyaránt remek szórakozást biztosít a kalandmedence, amelyben három csúszda, ugrótorony, mászófal, sodrófolyosó és a pezsgőmedence biztosítja a felejthetetlen kikapcsolódást. A legkisebbeket a beltéri Gyermekvilág várja: a pancsolóban vízesés és kincses barlang, az 50 centiméter mélységű medencében pedig kalózhajócsúszda és vízágyú gondoskodik a felhőtlen szórakozásról.