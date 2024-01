Az értékesítői feladatkör

Az értékesítők kulcsszerepet játszanak a vállalatok sikerében és növekedésében. Munkájuk nem csupán egy tevékenység, hanem egy folyamat, amelynek során az ügyféligényekhez igazodva teremtenek üzleti lehetőségeket. Feladataik sokrétűek, és egyebek mellett az alábbi teendőket foglalják magukban:

Stratégiaalkotás: Az értékesítőknek átfogó értékesítési stratégiákat kell kidolgozniuk, figyelembe véve az ügyfélprofilokat, piaci trendeket és versenytársakat. Ez nagyfokú rugalmasságot igényel, hisz a piaci viszonyok folyamatosan változnak.

Ügyfélszerzés és kapcsolatépítés: Az értékesítői munka egyik alapköve az új ügyfélkapcsolatok kiépítése, illetve a már meglévő együttműködések fenntartása. Ehhez az értékesítőknek meg kell érteniük az ügyféligényeket, és ajánlataikon keresztül reflektálni azokra.

Termék- és/vagy szolgáltatásbemutató: Az értékesítők jellemzően az értékesíteni kívánt termék/szolgáltatás előnyeinek bemutatásán keresztül igyekeznek meggyőzni a potenciális ügyfeleket. Ennek eredményes abszolválásához természetesen átfogó és alapos ismeretek szükségesek az értékesítés tárgya kapcsán.

Tárgyalás: Az értékesítői munkáknak rendkívül fontos szeletét teszik ki a különböző tárgyalások és egyeztetések lebonyolítása is. Ezek alkalmával sokféle téma kerülhet megvitatásra, beleértve az árat, a termékek mennyiségét, vagy adott esetben a szállítás módját és egyéb tényezőket.

Mindezen feladatok természetesen számos egyéb teendővel is kiegészülhetnek az iparágtól, a vállalat és az értékesítendő termék/szolgálatás jellegétől függően. Az ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy az értékesítők szerepe és felelőssége kulcsfontosságú lehet az adott cég működését illetően, hisz munkájukkal nem csak bevételt generálnak, hanem egyfajta közvetítői és kapcsolattartói szerepet is betöltenek az üzleti világ és az ügyfelek között.

Elhelyezkedés értékesítőként Esztergomban és környékén

Értékesítői pozíciókban természetesen Esztergomban és környékén is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre. Erről tanúskodik az EsztergomAllas.hu weboldala is, ahol gyakorlatilag visszatérő szereplőnek számítanak az értékesítői álláshirdetések: https://esztergomallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Egyebek mellett például biztosításközvetítő céghez, ingatlanirodához, valamint papíráruval foglalkozó kiskereskedelmi egységhez is kerestek már értékesítőket az esztergomi portálon keresztül.

Ezekben közös volt, hogy legalább középfokú végzettséget, valamint alapvető számítógépes ismereteket kértek a pályázóktól. Jellemző továbbá, hogy az értékesítői munkák kapcsán nagy hangsúlyt kapnak a személyes tulajdonságok. Szó esett már például a kiváló kommunikációs képességről, amit a tárgyalási és kapcsolattartói feladatok tesznek nélkülözhetetlenné. Fontos emellett az empátia is, ami az ügyféligények helyes és eredményes felmérésnek céljából indokolt. Mindezen kívül pedig az önállóság és a hatékony időmenedzsment is elengedhetetlen a helytálláshoz, hisz az értékesítőknek sokszor maguknak kell összeállítaniuk napi feladataikat, kellő időt szánva minden ügyféltalálkozóra.