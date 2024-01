Míg a polgármester munkáját jellemzően a városban megvalósuló fejlesztések alapján ítéli meg a lakosság, emellett is több szempont szerint lehetnek elégedettek, vagy elégedetlenek a városban élők. Amiből az emberek leszűrik, hogy egy településen rendben, vagy nem rendben mennek a dolgok, az egyrészt a hivatal, illetve a jegyző munkája, tehát hogy az ügyintézések mennyire – gyorsan és jól – haladnak. A másik, ami közvetlenül érinti az embereket, az a városüzemeltetés munkája, hiszen ők tartják rendben a közterületeket, a városkép függ az ő munkájuk hatékonyságától és igényességétől.

– Villányban Panta Zoltán vezetésével jó kezekben van a Városüzemeltetés. A vezető a jó gazda gondosságával a sajátjaként figyeli és rendezi a dolgokat a városban. Neki és a csapatának nagyon nehéz dolga van, egyre több feladat hárul rájuk, egyre több helyen kell helyt állni. Az önkormányzat az elmúlt években sokszor igyekezett a szervezetet fejleszteni eszközbeszerzésekkel, hogy még hatékonyabban tudják elvégezni a munkát, a dolgozói létszámot viszont sajnos nem tudta növelni. Ezt figyelembe véve viszont még inkább dicséretet érdemel a Villányi Városüzemeltetés hatékonysága – mondta Mayer István, Villány polgármestere. A városvezető bízik benne, hogy az elkövetkezendő években lesz arra lehetőségük, hogy 1-2 fővel bővítsék a csapatot, hogy nyaranta, amikor a közterületek rendezésén, valamint a fejlesztéseken elvégzendő feladatokon túl a rendezvényekkel is vannak teendőik, akkor is mindenhova időben oda tudjanak érni.

Sok helyen besegítenek a dolgozók

A városi fejlesztések eredményeképpen a Városüzemeltetésre háruló feladatok az elmúlt években csak gyarapodtak, de ahhoz, hogy olyan zöld fejlesztések tudjanak megvalósulni, ami a város élhetőségéhez, látogatottságához és elismertségéhez hozzájárul, az kell, hogy ezeket a fejlesztett zöldterületeket rendszeresen karbantartsák. Emellett egy-egy pályázatos fejlesztéshez kapcsolódóan is szükség volt arra, hogy a városüzemeltetési csoport is besegítsen. A jelenleg folyamatban lévő Fő tér fejlesztésénél, valamint az idei évben kivitelezésre váró óvodaudvar-fejlesztésnél, valamint bölcsődeépítésnél is lesz feladatuk.

A Villányi Városüzemeltetés jelenleg 9 alkalmazottal és 9 közfoglalkoztatottal dolgozik. Ilyenkor, a téli hónapokban ágaprítást és ároktisztítást végeznek, de most a Táncsics árok rendezését célzó pályázati projekt előkészületeinél is dolgoznak. Emellett az E.ON ezekben a hetekben végezteti a vállalkozóval a vezetékek környezetében álló fák gallyazását, így azután is folyamatosan takarítják el a faágakat.

Hamarosan tárgyalják az idei évi költségvetést

Az elmúlt év minden szempontból az egyik legnehezebb volt az önkormányzatok számára. A magas energiaárak, és a háború okozta gazdasági folyamatok mind-mind negatívan érintették a települések gazdálkodását is. Villányban hamarosan elkezdi tárgyalni a képviselő-testület az idei évi költségvetést. Első körben mindig a közös hivatal falvai költségvetésének elfogadása történik meg, valamint a családsegítő szolgálat és az óvodai intézményfenntartó társulás gazdálkodásának kereteit fogadják el, azt követően tárgyalnak a városi költségvetésről. Mayer István az idei évre vonatkozóan elmondta, a tavalyi évhez képest talán egy picivel könnyebb, vagy kihívásokkal kevésbé teli évre készülhetnek, legalábbis abban bíznak, hogy kicsivel nagyobb mozgásterük lesz pénzügyi tekintetben, mint az előző évben. Mindezek mellett is úgy látja, hogy egy szigorú, felelős és jó gazdálkodásra épülő, szűk mozgástérrel rendelkező költségvetési évet kell majd menedzselniük.

Megnyitott a villányi Kikerics Gyógyszertár

Sokéves huzavona és pereskedés után pár hete megnyitott a villányi Kikerics Gyógyszertár. Az önkormányzat üdvözli, hogy lezárult a két fél vitája és kinyithatott az új patika, melyre már nagyon sok villányi és környező településen élő lakos vágyott. Az első visszajelzések alapján szép a gyógyszertár, az üzemeltető kulturált, minőségi körülményeket teremtett a Baross Gábor utcai helyszínen. Az első napokban még volt, aki panaszkodott, hogy nem kapott meg mindent, amit ki szeretett volna váltani, vagy nem tudott az egészségpénztári kártyával fizetni, de ezeket az átmeneti fennakadásokat az üzemeltető folyamatosan orvosolta.

A többség örül, hogy végre újra van gyógyszertári szolgáltatás a városban, sokan viszont szeretnék, ha később a lakossági igényekhez jobban igazodó nyitvatartással üzemelne a patika, amely jelenleg 16 órakor bezár, így aki délután négy óráig dolgozik nem tud már bemenni gyógyszert vásárolni.

A fiókgyógyszertár egyébként hamarosan közforgalmú gyógyszertárrá alakul át, ugyanis amíg a két fél pereskedése zajlott, addig a villányi önkormányzat – mint külső szemlélő – úgy igyekezett megsürgetni a folyamatokat, hogy közforgalmú gyógyszertár üzemeltetési pályáztatására adott be kérelmet az OGYÉI-hez.