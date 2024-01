Sellye Város Önkormányzata támogatást nyert a 12 önkormányzat közös hivatalának és a Sellyei Járási Hivatalnak helyet biztosító épület (7960 Sellye, Dózsa György utca 1.) energetikai korszerűsítésére.

A TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázat keretén belül utólagos homlokzati és födémszigetelés, tetőcsere, valamint a lapos tető esetében csapadékvíz elleni szigetelés valósul meg. Ezen felül a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók lesznek cserélve. A beruházás során fűtéskorszerűsítés is tervezett, a meglévő radiátorok új termosztatikus szelepekkel lesznek felszerelve és új kondenzációs gázkazánok kerülnek a régiek helyére. Továbbá a villámvédelem korszerűsítése is megvalósul.

A pályázat tartalmi összeállításakor nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a felújítások eredményeként költséghatékonyabban tudják fenntartani az érintett intézményt. A tervezett fejlesztés nem minden eleme finanszírozható pályázati forrásból. Így annak érdekében, hogy a régóta problémát okozó és rossz állapotban lévő tető cseréje is megvalósulhasson, Sellye Város Önkormányzat saját forrást is biztosítani fog a beruházáshoz. A tervezett fejlesztés eredményeként egy minden oldalról szigetelt, új külsővel és modern villámvédelemmel ellátott, korszerű fűtéstechnikát alkalmazó, megújult épületet kapnak, amely teljes mértékben illeszkedni fog a környezetében is tervezett átalakításokhoz.

A kiviteli tervdokumentációk elkészültek, jelenleg zajlik a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás. Amennyiben eredményesen zárul a beszerzés, és sikerül vállalkozási szerződést kötni, tavasz végi/nyár eleji kivitelezés megkezdése tervezett.

Sellye város élhetőbb városfejlesztési pályázatai is megvalósítás alatt állnak. Ezek közül az egyik, amelynek a kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárása megindult, a szintén Sellye központi részén elhelyezkedő Köztársaság téren található Kispark és környezete – TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú pályázat. A projekt keretén belül a lakosok által csak „Kisparkként” emlegetett pályázati helyszín a beruházást követően teljesen megújul. A kastélypark előtti területen parkolót alakítanak ki, amely alkalmas lesz azon turisták fogadására, akik a Draskovich-kastély parkját kívánják megtekinteni. Az arborétum mellett található szökőkút renoválása is a műszaki tartalom része. Emellett az egész tér új burkolatot kap, elöregedett, beteg fák kerülnek ápolásra, szükség szerinti kivágásra, helyükre újak lesznek ültetve. A lakosság közbiztonságát szem előtt tartva az egész Kispark világítása felújításra kerül, valamint ezt térfigyelő rendszerrel is ellátják. Emellett a szabadban eltölthető rekreációs időhöz a téren kihelyezett utcabútorokkal, sakkasztalokkal és okospaddal kívánnak hozzájárulni.

A fejlesztés eredményeként egy családbarát, pihenésre, aktívabb szabadidő-eltöltésre alkalmas közterület jön létre, amely alkalmas lehet kisebb rendezvények lebonyolítására is. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén nyár végi-ősz eleji munkaterület-átadást terveznek. Ehhez a pályázathoz szorosan kapcsolódik két további is, melyekkel Sellye város fő utcái (Mátyás király utca, Batthyány utca) érintettek. Ezen pályázatok közbeszerzési eljárásai még nem kerültek elindításra.

Újra a fehérhurka lesz középpontban

Immár 14. alkalommal tartják meg az Ormánsági Fehérhurka Fesztivált Sellyén, február 10-én. Az évről évre egyre népszerűbb rendezvényhez Kovács Lázár társszervezőként csatlakozott. A helyszín változatlan, a Kistermelői Piac, ám idén nagyobb sátorral várják a vendégeket.

Február 10-én 8 órakor indul a regisztráció és az alapanyagok átadása, fél 9-kor pedig a megnyitót követően el is indulhat a sertés versenyszerű feldolgozása. Majd 13 órakor lesz az elkészült ételek – fehérhurka, véres hurka, kolbász – és a terített asztalok zsűrizése, ezt követi 14 órakor az eredményhirdetés. Lehetőség lesz kézműves sör, kürtőskalács, édesség, töltött káposzta, disznóságok és kézműves termékek vásárlására a helyszínen. Az egész napos jó hangulatról pedig a Forte Brass Band gondoskodik majd. A csapatok jelentkezését még február 5-ig várják.

A korábbi években is jó hangulat volt a fesztiválon

Fotó: Laufer László

A rendezvényt böllérbállal zárják 19 órától a volt iskolai ebédlőben (Sellye, Zrínyi utca 13.), melyre előzetesen jelentkezni kell. A talpalávalót a Nyárádselyéről érkező Csillag zenekar fogja szolgáltatni, s tombola is lesz. Jegyek korlátozott számban kaphatók.

A fesztivállal egy időben rendezik meg a 10. Ormánsági Pálinkaversenyt is, melyre február 8-ig lehet nevezni. A korábbi években elfogadták műanyag palackban is a pálinkát, ám idén csak üvegben adható le. Fajtánként fél litert kell leadni, mintánként ezer forint a nevezési díj, és csak a bérfőzési lap másolatának leadásával lehet nevezni. A minta leadásának helye: Sellye Városi Könyvtár, valamint a Pelixír Pálinkafőzde. Az eredményhirdetés is a fesztiválon lesz délután 14 órától a kistermelői piacon. A beérkezett mintákból kóstolásra is lehetőség lesz a rendezvényen.