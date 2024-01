Bolti eladói álláslehetőségek

A kereskedelmi álláskategórián belül a bolti eladói munkák talán a leggyakrabban visszatérő lehetőségnek számítanak. Nincs ez másként Gyöngyös vonatkozásában sem, amit a településre specializálódott GyongyosAllas.hu kínálata is alátámaszt. Itt gyakorlatilag rendszeresek a gyöngyösi bolti eladói álláslehetőségek, egyebek mellett például sportruházati üzletbe, dohányboltba és barkácsboltba is kerestek már eladókat a portálon keresztül.

A legkülönfélébb üzletek és botlok hirdetnek tehát eladói állásokat, ugyanakkor az eltérő tevékenységi kör ellenére a pozícióval járó feladatkör valamennyi esetben hasonló. Eladóként az elsődleges feladatot a vásárlók kiszolgálása jelenti. Ez együtt jár többek között a kérdéseik megválaszolásával, a termékajánlással, illetve a fizettetéssel, pénztárkezeléssel is. Emellett a bolti eladók feladata a polcok feltöltése, a készletek figyelemmel kísérése, valamint olykor a rendelések lebonyolítása is. A munkájuk során pedig a bolt területének rendben tartásáról sem feledkezhetnek meg.

A munkakör egyik legnagyobb előnye, hogy nem támaszt megugorhatatlan belépési feltételeket a pályázók felé. A legtöbb bolti eladói pozíció középfokú végzettség birtokában már jó esélyekkel megpályázható, de sok esetben még ez sem elvárás. Ahogy gyakran a tapasztalat sem, bár kétségkívül előnyt jelent a kiválasztás során. A hangsúly ugyanis sokkal inkább a vevőcentrikus hozzáálláson, jó kommunikációs képességen, pontosságon, megbízhatóságon és pozitív hozzáálláson van, amelyek megléte könnyen ellensúlyozhatja a tapasztalattal kapcsolatos hiányosságokat.

Értékesítői lehetőségek

Az álláskeresők különböző értékesítői munkalehetőségekkel is gyakran találkozhatnak a kereskedelmi álláskategóriát böngészve. Ezen pozíciók kapcsán két típust különböztetünk meg: B2C (Business-to-Consumer) és a B2B (Business-to-Business) értékesítést. Előbbi (B2C) esetében az értékesítés célközönségét a hétköznapi fogyasztók jelentik, míg utóbbi (B2B) kapcsán az értékesítési folyamatok vállalatok között zajlanak le.

A célközönség jelentette különbségek ellenére, bizonyos feladatok valamennyi értékesítői állás kapcsán megjelennek. Ilyen például az értékesítési folyamatok kezelése, beleértve a potenciális ügyfelek felkutatását, az üzleti tárgyalások lebonyolítását, továbbá az ajánlatok összeállítását is. Munkájuk során kulcsszerepet kap a kapcsolattartás, legyen szó akár már meglévő, akár új ügyfelekről. Emellett az értékesítési procedúrák elemzése és kiértékelése, illetve a folyamatos piackutatás szintén megkerülhetetlen része a munkakörnek.

Kereskedelmi ügyintéző

A kereskedelemben mindemellett ügyintézői szerepkörben is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre, akár Gyöngyösön is. A kereskedelmi ügyintéző kiemelkedő szerepet tölt be a

vállalati folyamatokban. Feladatai közé tartozik például az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az átfogó adminisztráció, valamint az üzleti tranzakciók kezelése.

A pozíció betöltője gyakorlatilag az elsődleges kapcsolattartó az ügyfelek számára, válaszol a kérdéseikre, kezeli a panaszaikat és segíti megoldani a termék/szolgáltatás kapcsán felmerülő problémákat. Mindemellett pedig tevékeny részt vállal az árajánlatok összeállításában, az üzleti adatok rögzítésében és a más osztályokkal való együttműködésben is.