A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának falai között új fejezet nyílik: a Viapan Lounge átadása révén egy olyan modern és innovatív tér jött létre, amely támogatja a hallgatók kényelmét, fejlődését és közösségi élményét is. A keddi ünnepélyes átadón jelen volt a Kar vezetősége, a Viapan cégvezetése és a HÖT képviseletében a hallgatók.

„A legnagyobb hallgatói tömeg itt jelenik meg az előadások alkalmával...Ez a tér mindeddig nem töltötte be azt a funkcióját, amit szántunk volna neki. Ha sok hallgató van egyszerre egy sok hallgatót befogadni képes térben, akkor az megjelenésében, kényelmében, funkcióiban olyan közeg legyen, ahová érdemes jönni, ahová szeretnek jönni, és ahol megtörténik az, ami minden egyetemi vívmánynak az alapja, hogy a hallgatók interakcióba kerülnek egymással” – mondta megnyitó beszédében dr. Takács András, a PTE KTK dékánja.

A Viapan cégcsoporthoz tartozó üzletágak története 35 éves múltra nyúlik vissza, és kapcsolódik szorosan Pécshez, mivel a Viapan indulása a pécsi közgázon kezdődött a Meló-Diákkal, 1989-ben – hangzott el az avató ünnepségen. Innen nőtte ki magát egy nemzetközi HR szolgáltatóvá a Viapan, és lett szolgáltatási palettájuk része, a diákmunka mellett, rengeteg más HR-megoldás.

Megnyitó beszédében ifj. Vida Péter, a Viapan Group cégvezetője felelevenítette dr. Takács András dékán úr a diplomaosztókon elhangzott beszédeinek visszatérő elemét: „soha ne felejtsük el az Alma Mater-ünket és ha sikerül nagy eredményeket elérnünk az életünkben, próbáljunk meg visszaadni valamit annak a közösségnek ahonnan elindultunk és ami olyan szakemberré tett minket, amilyenek lenni szerettünk volna". Hozzátette, hogy évek teltek el azóta, hogy végzett az egyetemi tanulmányaimmal és ezek a szavak folyamatosan visszatértek gondolataiban. „Nem csak nekem, hanem a Viapan Group életében is fontos szerepet játszott a pécsiközgáz. Hiszen 1989-ben ebben az épületben alapult meg a Viapan Group alapját képező Meló-Diák Pécs Iskolaszövetkezet, aminek első tiszteletbeli elnöke idősebb Zeller Gyula Dékán úr volt és aminek az első irodája itt volt a Kar épületében, a mai Dékáni iroda helyén. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Kar volt a cégcsoportunk bölcsője. Itt végzett édesapám is, itt végzett az öcsém is, itt végeztem én is és itt alapult a cégünk is. A cégcsoport és a családom több generációja megannyi emlékkel és tudással távozott ezek közül a falak közül, így a tavalyi évben, amikor előhozakodtam az ötlettel, hogy erősítsük meg a kapcsolatunkat a pécsi közgázzal nagyon gyorsan megkaptam a teljes elnökség támogatását.”

Ma már számos fronton van együttműködése a Viapan HR cégnek és az egyetemnek: szakmai gyakorlati helyet adnak, esettanulmányokat biztosítanak az órákon, szakmai anyagok elkészítésében is dolgoznak együtt.

A cég mindig is büszkén patronálta a pécsi egyetemi közösséget, és most egy különleges multimédiás fejlesztésű teret valósított meg a számukra.

„Ez a projekt is kifejezi a Viapan elkötelezettségét a hallgatók iránt, és egyúttal hangsúlyozza a Pécsi Tudományegyetemmel való szoros, hosszútávú együttműködést és partnerséget. Nagy megtiszteltetés és külön öröm számunkra, hogy a Viapan szülővárosában támogathatjuk a hallgatókat. Reméljük, elnyeri a tanulók tetszését és hosszútávon is élettel töltik meg” – fejtette ki Fuchs Bence, diák üzletág-igazgató, a Viapan, Meló-Diák Dél részéről.

A hallgatók kényelmét szolgáló fejlesztést a PTE Közgazdaságtudományi Karának épületén belül valósította meg a Viapan, egy „örökbefogadott” folyosó keretén belül, ahol a hallgatók számára modern és innovatív közösségi teret alakítottak ki. „A Viapan Lounge több mint egy egyszerű tér: ez egy otthonos hely a tanulásra, pihenésre és közösségi kapcsolatok építésére. Az ide betérő hallgatók komfortosan érezhetik magukat, inspirálódhatnak és kapcsolatokat is építhetnek” – ismertette ifj. Vida Péter. Ezt követően szimbolikusan is átadta a folyosó jelképes kulcsát Kolat Zsanett, a Hallgatói Önkormányzati Testület (HÖT) elnökhelyettesének.

A megnyitó beszédek után a résztvevők bejárhatták és megcsodálhatták a teljes egészében felújított Viapan Lounge folyosót, amely modern dizájnnal illetve kényelmes berendezésekkel várja a hallgatókat. Helyet kaptak itt babzsákok, fotelek, töltők, mikrók és a diákoknak Silent boxok is rendelkezésükre állnak, hogy minden igényt kielégítsenek.

A hallgatók nagy örömmel fogadták a mikrohullámú sütőket, mivel azokkal meg tudják melegíteni és kényelmesen elfogyasztani az otthonról hozott ebédjüket. Eddig erre nem volt lehetőség a Karon, így ezáltal egy étkező résszel is gazdagodott az egyetemi közösség.

A körbevezetés során azt is megtudtuk, hogy a Silent boxok zajszigetelt tárgyaló fülkéi online vizsgázásra, tanulásra de akár állásinterjúk lebonyolítására és szervezésére is alkalmasak, mivel hangcsillapító paneljei által egy külső zajoktól és hangoktól mentes zárt helyiséget alkotnak.

A hallgatók is ez alkalomból vehették először használatba és fedezhették fel teljes egészében a Viapan Lounge-ot. Ez a fejlesztés nemcsak egy új tér létrehozását jelenti, hanem egy igazi közösségi központ megnyitását is, ahol a hallgatók találkozhatnak, beszélgethetnek, tanulhatnak, karrierjüket tervezhetik vagy csak éppen megpihenhetnek két óra között.

A Viapan Lounge fejlesztése közel 20 millió forint értékben valósult meg a teljes mértékben magyar tulajdonú HR szolgáltató révén.

A Viapan Lounge-ról készült bemutató videó a Viapan Group közösségi oldalán, itt érhető el.