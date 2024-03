A község önkormányzata az elmúlt években igyekezett olyan fejlesztéseket végrehajtani a faluban, amelyek előre vihetik a települést. Kihasználták a pályázatokat, melynek köszönhetően számos beruházás meg tudott valósulni. Így például kialakítottak egy 7 férőhelyes mini bölcsődét, amely a 2019-es nyitása óta folyamatosan teltházzal működik. Felújították az óvodát, és az udvart. Szeledi Katalin, Magyarhertelend polgármestere elmondta, nagyon jó egységet alkot a két intézmény, és nagyon jó óvónők, illetve gondozók dolgoznak itt, akik nem csak az intézményen belül tartanak programokat, hanem gyakran az egész falut bevonva szervezik a kezdeményezéseiket. Pályázati forrásból egy korszerű, új védőnői tanácsadót is kialakított az önkormányzat a bölcsőde emeletén.

A fiataloknak kedveznek

Az önkormányzat pályázati forrásból egy pumpa pályát épített, melyet természetesen nem csak a hertelendieknek, hanem a környékbeli kerékpárosok is élvezhetnek. Ezen a területen egy szabadidő parkot terveznek, melynek első üteme volt a pumpa pálya, második ütemként pedig szintén pályázati forrásból további sportolási lehetőséget biztosítanak a fiataloknak. A tervezésen már túl vannak, s itt lesz egy street workout pálya, emellett egy felnőtt játszótér, egy kisebb focipálya és egy kiszolgáló épület (mosdókkal raktárral) is helyet kap a területen. A szabadidőparkot térfigyelő kamerákkal látják el, és elérhető lesz WiFi is.

Az önkormányzat egy ifjúsági klubot is létrehozott pályázati forrásból, ahol csocsózni, billiárdozni, léghokizni, dartsozni, társasjátékozni, vagy pingpongozni tudnak a fiatalok, de emellett vannak itt számítógépek és egy kisebb fitnessterem is. Magyarhertelenden és Barátúron is megújult a játszótér az elmúlt években. Szeledi Katalin elmondta, a magyarhertelendi játszótérnél a Hertelendi Civil Klub Alapítvány anyagi támogatást is adott, és társadalmi munkában a kerítést is ők készítették el.

Az önkormányzat önerőből a kultúrházban is kisebb felújításokat végzett, hogy az épület megfelelő képet mutasson. Itt többek között felnőtt torna, jóga, hiphop tánc is elérhető, s általában mind civil kezdeményezéssel.

Aktív turisztikai központot terveznek a tóra

Pályázik az önkormányzat (illetve a hertelendi központú, 10 önkormányzatot összefogó Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás) a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében a Barátúri-tóhoz egy aktív turisztikai központ létrehozására. A tervek szerint itt lehetőség lenne kerékpárkölcsönzésre, vízi eszközök kölcsönzésére, illetve a fejlesztésekkel a gyalogos turizmus elősegítése is a céljuk. A másik magyarhertelendi, három hektáros tó is népszerű, karbantartott, szép környezetben található, melynél előszeretettel sétálnak a helyiek.

Megújul a kilátó

Magyarhertelend, Bikal és Hosszúhetény közös turisztikai pályázata támogatást nyert a TOP Plusz keretében. Az elnyert forrásból Magyarhertelenden újjáépítik a kilátót. A polgármester elmondta, a kiviteli tervek már elkészültek, most várják a hatóságtól az engedélyt, hogy megkezdődhessen a kivitelezés. A meglévő építmény alapzata megmarad, így a munkálatok során magát a fa szerkezetet cserélik fém és fa szerkezetre, hogy egy modernebb, kevesebb karbantartást igénylő létesítmény jöjjön itt létre.

Készül a HÉSZ

Az önkormányzat önerőből nyárra elkészíti a település helyi építési szabályzatát (HÉSZ), amely eddig nem állt rendelkezésre. Ez egy nagyon fontos dokumentum, hiszen enélkül gyakorlatilag lehetetlen tovább bővíteni a település határát. Jelenleg a falu területén nincs eladó, szabad területe az önkormányzatnak, amit hasznosítani tudna. Érdeklődők, befektetők viszont folyamatosan keresik az önkormányzatot a telkekért.

A település vezetői

A község polgármestere Szeledi Katalin. Alpolgármester: Dr. Oberling János. A képviselő-testület további tagjai: Gráber Zoltán, Molnár Mónika és Dr. Szeitz Boglárka. Jegyző: Dr. Keresztes Izabella. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Kőműves Jánosné, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Gráber Zoltánné. Falugondnok: Horváth Tamás. Az óvoda vezetője: Wehovszki Lilla, a bölcsőde vezetője: Götzer Anita. Háziorvos: Dr. Oberling János. Védőnő: Götzerné Seid Edit. Magyarhertelenden 11 civil szervezet működik, közülük 7 aktív, folyamatosan segíti az önkormányzat munkáját a programoknál, jó közösségeket alkotnak a településen.

Az önkormányzat elérhetősége: 7394 Magyarhertelend, Kossuth u. 46. Tel: 72/521-000.