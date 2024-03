Tovább bővül Magyarországon a világ legnagyobb sportcikk-kiskereskedelmi hálózata, az Intersport, amely 42 országban összesen 5.300 áruházat működtet. A tavaly novemberi vecsési üzletfelújítást 2024. március 8-án egy új üzlet megnyitása követte Pécsen. A cégnek további tervei vannak a jövőre nézve, hiszen célja eljuttatni a legtöbb emberhez a sportolás örömét.

Az újonnan nyílt pécsi üzlet az osztrák Intersport Pilz csoporthoz tartozik, amelynek tulajdonosa, Bernhard Pilz elárulta, hogy az egész sportbusiness egy családi vállalkozásból indult. Érdekesség, hogy a céget édesapja, Wolfgang Pilz alapított még 1964-ben.

„Édesapám aktív sportoló és sportrajongó volt, aki sportcégeknél dolgozott az értékesítésben, mielőtt úgy döntött, hogy saját üzletet nyit szülővárosában, Gleisdorfban.” – mesélte Bernhard Pilz.

A cég magyar ügyvezetője, Csilléry Balázs többek között beszámolt arról is, hogy az első magyarországi Intersport üzlet 2006-ban nyílt Nagykanizsán, az SPG Sportcikk Kft-nek pedig Pécs a 14. kereskedelmi egysége. 2021-ben pedig a tulajdonos a magyarországi terjeszkedés mellett döntött, így több mint egymilliárd forintos beruházással folytatódott az Intersport üzlethálózat korszerűsítése, bővítése. 2023-ig modernizálták a győri, budaörsi és vecsési áruházat is. Ezek után 2024-ben a pécsi üzlet megvalósítása következett.

„Ahhoz, hogy egy ilyen gyönyörű üzletet meg tudtunk nyitni, nagyon sok munka, nagyon sok energia kellett, de a legfontosabb a csapat” – hálálkodott társainak Vesely Christian, az üzlethálózat fejlesztési vezetője.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy Pécsen a város jellegzetességeivel, mint dekorációs elemekkel találkozhatunk az üzlettérben. Az pedig, hogy a város a Mecsek lábánál helyezkedik el, különösen szerencsés, ugyanis a természet így rengeteg sportolási lehetőséget biztosít az itt élőknek, az Intersport pedig tökéletesen ki tudja szolgálni az igényeket a túrázástól kezdve, egészen a kerékpározáson át mindenféle csapatsportig.

Megnyílott az Intersport új üzlete a Pécs Plazában. Fotó: Laufer László ll Dunántúli Napló

„Mi is, a Pécs Plaza vezetősége, bérbeadói, felelősei, tulajdonosai azon dolgozunk, hogy minél szebb, minél színvonalasabb, minél igényesebb üzleteket tudjunk a Plazaba, ezzel is emelve a város ennek területének a kereskedelmét. Azt szeretném megjegyezni, hogy a pályafutásom során, nem volt még egy olyan üzlet, ami ilyen gyorsan és ilyen minőségben épült volna fel” – árulta el Sinkó Péter, Senior lízing menedzser.

Az Intersport kínálatában olyan híres márkák is elérhetőek, mint a Nike, az Adidas, a Helly Hansen, az Under Armour és a Champion, de ezentúl a KTM, a Genesis, az Asics, a Hoka, a Salomon, az Icepeak, valamint a The North Face márka szerelmeseinek is ragyoghat a szemük. A sportoláson kívül utcai viseletre is alkalmas ruhadarabok, kiegészítők és cipők is megvásárolhatók, így aki az Intersportot választja, annak a megjelenése mindig stílusos és kényelmes lehet.

„Szeretnénk az embereket elvarázsolni a megfelelő szaktanácsadással, a megfelelő környezettel, hogy egy igazi sportélményhez jussanak. Ugyanezt a választékot és minőséget kínáljuk Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is. Van egy üzleti felelősségünk is, mégpedig az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és a fiatal embereket még inkább bevonjuk” – osztotta meg gondolatait Thorsten Schmitz, az Intersport Ausztria ügyvezetője.

A cég előtérbe helyezi alkalmazottjait is, hiszen a dolgozók elégedettsége és jóléte érdekében szerveznek az év során több alkalommal is csapatépítő programokat. Példaként említve januárban a csapat egy része egy kétnapos sítúrán járt, májusban pedig a cég kerékpártúrát tervez, ráadásul nem kizárt, hogy épp az újonnan megnyílt pécsi üzlet közelében, a Mecsek lábánál.

„Szakképzett és elhivatott munkatársaink azok, akiknek sikereinket nagyban köszönhetjük. Azt szeretnénk, hogy a kollégáink a sport iránt elkötelezettek legyenek, prémium kiszolgálást nyújtsanak és vásárlóink mosolyogva távozzanak. Az értékesítésben ők a legfontosabb szereplők, ezért képzésükre folyamatosan nagy figyelmet szentelünk.” – büszkélkedett Habjanecz Balázs, értékesítési vezető.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere is tartós, hosszú távú együttműködésben bízik. Elmondása alapján jó helyen nyílt az üzlet, hiszen az elmúlt időszakban a Pécs Plaza ismét megtelt élettel. Ennek köszönhetően pedig a Kertvárosban élők helyben megkaphatják azokat a sporttermékeket, amelyekre nagy szükségük van.

Az Intersport a minőséget, a választékot és a sport iránti szenvedélyt képviseli – összegezte Thorsten Schmitz.