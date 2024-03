A település egy tudatos, 10 évre előremutató településfejlesztési koncepció útján halad, amely nemcsak a település lakosaiért dolgozik, hanem a mikrotérségben élők életminőségének javítását is támogatja. Ami az elmúlt évek fejlesztéseit illeti, megújult a Konrád Ignác Általános Iskola és a Tornaterem, valamint az épület fűtésrendszere. Ezt követte az új csoportszoba átadása a Napsugár Óvodában és egy energetikai felújítás, amely pár lépés távolságra található a 2023-ban átadott bölcsőde épületétől. A most zajló engedélyezési eljárások rövidesen zárulnak, és megtelhet ez az épület is a kisgyermekekkel.

– 2023-ban az önkormányzat a volt takarékszövetkezeti ingatlan megvásárlásával tovább gyarapította a település vagyonát, ahol új funkciót tervez megvalósítani. Sikerült a településen elhelyezni egy újabb bankautomatát. Lezárult a település új külterületi útjának kivitelezése is, így aki a temető felől érkezik, az rövidebb úton érheti el a Szörény felé vezető utat vagy a Petőfi utcát. A közlekedésbiztonságot javítja az 5808-as út mellett önerőből elkészült a járda is – mondta Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere. Hozzátette: itt még nem zárultak le az infrastrukturális fejlesztések, ugyanis folyamatban van a temető fejlesztésének második üteme (urnadomb kivitelezése), a sportpályákhoz kapcsolódó rendezvényközpont építése, valamint fejlesztik a település önkormányzat cégének, az ERANUS Kft.-nek a telephelyét is.

Az elérhető szociális ellátásokat bővítették, emellett az önkormányzat képviselő-testülete nagy hangsúlyt fektet a zöldfelületek karbantartására, kedvezményes tűzifa-darabolás, hasogatás elvégzésére, veszélyes fák eltávolítására és azok pótlására, melyeknek koordinálását az ERANUS Kft. végzi 6 fő (helyi lakos) alkalmazottal.

Klózer Gyula polgármester büszkén emlékezett meg a 2023. novemberében a települést is érintő viharkár elhárításának összefogásáról. Az esemény sajnálatos következményeinek felszámolásában a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati cég munkavállalói és a település által fenntartott egyesületek tagjai is kivették a részüket és együtt dolgoztak a katasztrófavédőkkel a károk elhárításán, valamint a helyreállítások során is.

Aktív a közösség

Örömteli, hogy a gyermekek mellett a felnőttek is számos lehetőséggel élhetnek a településen. Aki a sportot szereti, az rendszeresen szurkolhat a település sikeres labdarúgó csapatának. A Hatalkotó házban pedig a helyi értékek mellett többek között nemezelni, kosarat kötni, fonni tanulhatnak az érdeklődők, emellett járhatnak natúrkozmetikai tanfolyamra, társasjátékklubba, tanulhatnak patchwork-öt, és a Pajta Színház is nagy érdeklődés mellett debütált a helyi lakosság körében. A közösségi és kulináris élményeket keresők is évről évre megtalálják a maguk programjait, melyek a kétújfalui lakosoknak kivétel nélkül díjmentesek.

A település vezetői

A 700 lakosú község polgármestere Klózer Gyula. Alpolgármester: Varga Zoltán. A képviselő-testület további tagjai: Szeitz-Horváth Re­náta, Szigeti Vendel, dr. Vilyevácz Ilona. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Epstein Ferenc. A Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola igazgatója: Kovácsevicsné Tóth Marianna, a Kétújfalui Napraforgó Óvoda vezetője: Gerleczné Gelencsér Éva. Plébános: Keczely Károly. Lelkész: Unger Károly.

A településen működő civil szervetzetek: a Kétújfalui Sportegyesület, a Kétújfalui Gyöngyös Horgász Egyesület, a Manócska Alapítvány, a Konrád Ignác Közalapítvány és a Kétújfalu és Térségéért Egyesület.

Az önkormányzat elérhetősége: 7975 Kétújfalu, Arany János u. 11. Tel.: (73)/542-016.