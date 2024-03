Ha húsvét, akkor így is, úgy is vizesek leszünk, de sokkal jobban hangzik a megmártózás a Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark valamelyik medencéjében, mint egy vödör víz a locsolóktól. Ez szerintem már egyszerűvé is teszi a döntést, hogy a húsvéti hosszú hétvégén vegyük az irányt Magyarhertelendre.

A termálfürdő az egész családnak tökéletes kikapcsolódást nyújt. A látogatók itt képesek hátrahagyni a hétköznapok gondjait, és el tudnak merülni a feltöltő élvezetekben.

A négy beltéri medence igazi élményt ígér

Vizes csobbanásra a fedett termálfürdőben van lehetőség. Négy beltéri medence, valamint egy közvetlen a komplexumból kivezető folyosón megközelíthető kültéri medence várja a húsvéti hétvégén a látogatókat. A négy beltéri medence közül az egyik egy pancsoló a legkisebbeknek mini csúszdával. De a nagyobbakat élmény medence várja négy nyakzuhannyal, a sodró medencében kancsós vízsugarak és sodró elem lazítja el az embereket, és mindemellett egy ülő medence is várja a relaxálni vágyókat.

A szaunapark maga a nyugalom szigete

Ha pedig a vendégek meg akarják tapasztalni a teljes hertelendi élményt, akkor a Szaunapark programokat is kell próbálniuk. Ez egy igazi nyugalmi zóna, amely 2011-ben nyitotta meg kapuit, ahol lehetőség van fedett és fedetlen testű szaunázásra is. Két különálló részen, textiles és textilmenetes oldalon élvezhetik a látogatók a szauna szolgáltatásokat, és a szaunamesterek is a vendégek segítségére lesznek ebben az időszakban. Várják az érdeklődőket a vezetett programokra szombaton, vasárnap és hétfőn is.

A szaunamesterek már készen állnak

Március 29-én délután Bangó-Dér Anita és Csaba Tünde, míg este Süveges Bea és Bedővári Fecó lesznek a mesterek, majd szombaton, azaz 30-án a stafétát délután Durucz Kriszta és Bagó Gábor, este pedig Pricz Laci és Csizmár Zsolt veszik át. A pihentető vasárnapon a délutáni órákban Pricz Laci és Bagó Gábor fogadja majd a szaunázni vágyókat, míg este Gyulai Nesta és Oberhofer Csenger lesz a vendégek segítségére. Húsvét hétfőn pedig a vasárnapi menetrend szerint Bagó Gábor és Oberhofer Csenger lesznek a mesterek.

Sokáig élvezhetjük a fürdő szolgáltatásait

A pihentető kikapcsolódáshoz igazították a nyitvatartást is. Március 29-én, 30-án és 31-én egészen délelőtt fél 10-től este 10 óráig várják a vendégeket, míg április elsején a szokásos fél 10-es nyitástól egészen délután fél 7-ig élvezhetik a látogatók a termálfürdő nyújtotta élményeket.

A szaunázás szerelmeseit pedig március 29-én, 30-án és 31-én déltől egészen este 10 óráig várják a Szaunaparkban, míg húsvét hétfőn déltől délután 6 óráig élvezhetik a szauna nyújtotta lehetőségeket a vendégek.

Az ünnep alatt a hétvégi jegyárak érvényesek

Fontos információ, hogy az ünnepi nyitvatartás alatt a Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark kedvezményei, akciói nem érvényesek. A komplexum szolgáltatásait az egésznapos hétvégi jegyárakkal lehet igénybe venni.

A felnőtt, nyugdíjas, diák és gyermek fürdőbelépők mellett családi belépőket is tudnak vásárolni a látogatók, valamint 3 éves korig ingyenes a belépés a fürdő területére.

További információkért keressék fel a hertelendi-termal.hu weoldalt.