Fellépett az Arabeszk Tánccsoport, a zenét Flipper szolgáltatta, a tombolasorsolás sem maradt el.

Március 2-án színházi est örvendeztette meg a közönséget, a Moravetz Produkció A Csődör című előadása debütált. Március 7-én nőnapi rendezvényt tartottak, a város hölgyeit Zdroba Patrik előadása köszöntötte, valamint vízjáték és lángshow. Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról emlékeztek meg, a Szentlőrinci Általános Iskola 6.-os tanulóinak műsorával. Ezt követően a civil szervezetek és pártok is elhelyezték koszorúikat. Horváth Zoltán karnagy vezényletével a Szentlőrinci Ifjúsági Fúvószenekar muzsikált.

Forrás: Fotók: Sz. Ö

Március 18-án Stand Up Comedy Estre invitálják a humort kedvelőket, Orosz Gyuri és Rekop György lép fel.

Húsvétváró kirakodóvásárra kerül sor március 23-án kézművesek részvételével, gyermekszínházzal, élő zenével, rajzpályázat eredményhirdetésével, nyuszisimogatóval és körhintával.

A Vásártéren kutyakiállítás várja a nagyérdeműt: a CAC Nemzeti és 2 x CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás kerül megrendezésre március 22-én, 23-án és 24-én. A kiállítóknak a rendezvény három napja alatt lehetősége lesz Champion címek megszerzésére. Az esemény helyszíne: Szentlőrinc, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Kiállítás és Rendezvény Centrum.

Több új beruházás zajlik Szentlőrincen

Több nagy horderejű beruházás is aktuális Szentlőrincen. Először is, elkezdődött a művelődési központ, könyvtár és konyha épületének és a Templom téri önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, melyre Szentlőrinc Város Önkormányzata a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban pályázatot nyújtott be a TOP PLUSZ pályázat keretében, s összesen 200 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kaptak. A projektnek köszönhetően az üzemeltetési költségek és a szén-dioxid-kibocsátás is csökkenni fog, a dolgozók munkakörülményei javulnak. A beruházás várhatóan 2024 július végén zárul.

A második, megvalósulás felé tartó projekt az új bölcsődei épület kialakítása és új bölcsődei férőhelyek létrehozása. Szentlőrinc önkormányzata 210 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával zajlik a beruházás. Az Arany János utcai óvoda területén újonnan létrehozott, energiahatékony, 14 férőhelyes integrált bölcsőde, parkoló és játszóudvar épül 2023 november és 2024 május között.

A harmadik fejlesztés a szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása. A munkálatok januárban indultak, Szentlőrinc önkormányzata 194 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül.

A beruházás célja az épület teljes körű felújítása, az energiahatékonyság növelése: a belső terek felújítása, burkolatcsere, a gépészeti és elektromos rendszer korszerűsítése, teljes külső oldali hőszigetelés és nyílászárócsere, tetőcsere, az udvar revitalizálása, az épület komplex akadálymentesítése. Kivitelező a Szedibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., várható befejezés 2024. július 15.