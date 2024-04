A Pécsi járásba tartozó Pécsudvard lakosság életét és lehetőségeit a vármegyeszékhely közelsége, a viszonylag jobb közlekedési viszonyok, a vasút és a szilárd útburkolat alapvetően befolyásolja. De mindezek mellett kiemelkedő szerepet játszik abban Pécsudvard Önkormányzata és a közösség egésze, hogy öröm és elégedettség töltse el a szíveket a település láttán.

A település polgármestere, Zsdrál Artúr szintén örömöt és elégedettséget érez, amikor látja a rendezett közterületet, a szép új vagy felújított házakat, utakat, gyalogutakat virágos és tiszta buszmegállót és vasútállomást, szabadidőparkot, sportpályákat, új játszóteret.

Korszerűsítettek

Az elmúlt évek során elvégezték a településen a Művelődési Ház és a Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztését, ami a fűtés korszerűsítését és a napelem rendszer kiépítését jelenti. A környezetbarát megújuló energiaforrásnak köszönhetően az épületek mindennapi elektromos energia szükségletét fedezi, valamint az energiatermelés során káros anyag kibocsátás sem történik. Ez által ezek az épületek zöldek lettek. Mindezek mellett említést tett Zsdrál Artúr arról, hogy minden pécsudvardi útburkolat és járda felújításra került. A poros földutak mind kavicsos burkolatot kaptak a település körül.

Biztonságos élet

A pécsudvardi lakosok biztonságát a 2010 óta működő Polgárőrség szavatolja, Gregorics Iván elnök vezetésével. Ennek keretében májustól egy nappali szolgálatot is vezetnek be a településen önkéntes alapon – társadalmi munkában. Ezen szervezet jelenléte miatt különböző rémeseteket, mint például lopás, rablás, támadás, verekedés, szerencsére évek óta nem tapasztaltak a lakosok. Továbbá fontos megemlíteni azt is, hogy az önkormányzat mindig legfontosabb feladatának tekintette az idősek, a gyerekek és a szociálisan rászorulók támogatását.

Kiegyensúlyozottság

Az elmúlt években az önkormányzat mindvégig felelős és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott a szervezet működőképessége és fejlesztési elképzeléseihez szükséges önerő biztosítása érdekében. Zsdrál Artúr elmondta, hogy a települések finanszírozása jelentősen átalakult az elmúlt években, aki négy önkormányzati ciklust eltöltve, hat települést tömörítő közös önkormányzati hivatal gesztoraként látja, hogy a települések életébe egyszerre van és volt jelen a pazarlás és a szegénység, a fenntarthatóság és a fenntarthatatlanság. A polgármester tudomása szerint ma Magyarországon körülbelül 3100 önkormányzatból 300 olyan település van, ahol saját bevételekből gazdálkodnak, a többi település állami finanszírozásra, segítségre van hagyatkozva. A polgármester azt is elmondta, hogy láthatjuk, hogy az említett segítség néha mennyire kevés, de van, amikor ez milyen sok tud lenni.

További fejlesztések

Pécsudvard valahol középen helyezkedik el, és azoknak, akik itt élnek, ez a világ közepe. Ebből adódóan a lakosság joggal várja, hogy az elkövetkező 5 évben milyen fejlesztések valósulhatnak meg, például mikor lesz kiépítve a csatorna, hiszen a településen minden más közmű adott, mikor teszik le az óvoda, mini bölcsőde alapkövét. Mindkét fejlesztés csakis kizárólag pályázati/kormányzati támogatás keretében valósulhat meg. Ezért fontos feladat a szükséges önerő előteremtése, kigazdálkodása és a jól előkészített, megalapozott pályázatok benyújtása. Pécsudvard település jelenlegi pénzügyi tartaléka 120 millió forint, melyből céltartalék 60 millió forint, pályázati pénz szintén 60 millió forint.

Élhetőbb és szebb

– „Mindenütt jó, de legjobb otthon”. Ne csak azért legyen jó, mert minden ide köt minket, hanem azért is, mert a jó és a tartalmas élet lehetőségei megvannak nálunk – mondta Zsdrál Artúr polgármester, aki település vezetőjeként feladatának tekinti, hogy hozzátegye a község életéhez mindazt, amit ma egy önkormányzat hozzátehet. Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően úgy gondolja, lakhatóbb, élhetőbb és szebb lett a település.