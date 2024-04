Bicsérden sikerült több fejlesztést véghez vinni a közelmúltban. Hivatalos átadás májusban várható, de már használatba került az elkészült közösségi ház a Rózsa utcában a Magyar Falu Program keretében. Első rendezvényüket április elején tartották, egészségügyi és zenei programokkal.

A nagybicsérdi temetőben elindultak a munkálatok, zajlik a térkövezés, a burkolatok elkészítése és új padok elhelyezése. Május közepe után kezdődik a Kossuth Lajos utca aszfaltozása, közel 900 méteres útszakasz rendbetétele és vízrendezése.

Már működik az új közösségi ház Bicsérden

Látványos tetőterasz várja majd a bicsérdieket

Emellett szintén májusban a Torony Galériát külső festéssel újítják meg, alpintechnika segítségével. Új látványosság is készül: az árkádoknál helyeznek el egy kültéri alkotást Generációk címmel, melyen a dédszülők, nagyszülők, szülők és a gyerekek kapcsolata jelenik meg. A Bicsérdi Művésztelep egyik hozadéka, hogy ez megvalósulhat.

A jövőben továbbá TOP Plusz pályázat keretén belül az önkormányzati épület fűtésének, világításának felújítása mellett tárgyalóteremmel bővül majd az intézmény, valamint egy külön lépcsővel ellátott tetőteraszt alakítanak ki. A lakosok itt is kikapcsolódhatnak majd, nyaranta vendéglátó egységet is terveznek itt működtetni. Ráláthatnak innen a Kemencés udvarra, a faluközpontra és a szabadtéri színpadra, valamint a játszótérre is, így a gyermekeiket kísérő szülők is megpihenhetnek majd a helyszínen.

E fejlesztéshez megérkeztek az építési engedélyek, április végéig kell a kiviteli terveknek elkészülni. Ezek elkészülte után kerül majd sor a közbeszerzésre

– mondta el Vér József, Bicsérd polgármestere.

Ehhez kapcsolódik a garázssor teljes tetőfelújítása, alul pedig vizesblokk építése a játszótéren és a teraszon tartózkodók számára.

A játszótéren is komplex fejlesztésre készülnek

Vér József arról is tájékoztatott, hogy a településen a szennyvízberuházás a végéhez közeledik. Elkezdődött az utak rendbetétele, azon utakon, amelyeken a csatornázási munkálatok zajlottak, új aszfaltszőnyeggel lesznek borítva. A közterületek, buszvárók környékén visszaáll az eredeti állapot, helyenként térkő borítással ellátva.

A falu központjában lévő piac és kemencés udvar

A jövőben a játszótéren is látványos fejlesztésre készülnek. Leadásra került ugyanis egy pályázat a Magyar Falu Program keretében, a játszótér körüli térköves rész kialakítására. Ezáltal körbe lehet majd járni a játszóteret, így sportolásra, kocogásra, görkorcsolyázásra, babakocsik biztonságos tolására, kisgyereknek biciklizni is alkalmas lesz.

A játszótér lejáratánál az aszfaltburkolat rossz állapotban volt, most az is teljes aszfaltozást fog kapni.

Jövőt csak az tervezhet felelősséggel, aki a múltnak, az elvégzett munkának nekifeszítheti a hátát. Jelenünk és jövőnk a folyamatos megújulás

– fogalmazott Vér József, utalva arra, hogy az elmúlt években megvalósított munkálatok, fejlesztések, beruházások talaján állva készülnek a közeljövőben elvégzendő új feladatokra.

Hozzátette, a közösségépítés területén még sok munka vár Bicsérdre, e területre is folyamatosan, egyre nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni.