Kiemelt hangsúlyt fektet az energiahatékonyság növelésére a bezedeki önkormányzat. Mint Lovas Norbert, Bezedek polgármestere fogalmazott, a település régi álma vált valóra azzal, hogy a polgármesteri hivatalnak, könyvtárnak és kultúrháznak is helyet adó épületegyüttes energetikai fejlesztésére sor került, a mintegy 37,6 millió forintos TOP támogatásának köszönhetően, amelyhez az önkormányzat 8 millió forint önrésszel járult hozzá. A projekt során a komplexum homlokzati hőszigetelése, a padlás födémszigetelése valósult meg, napelem került az épületre, és egy biomassza kazánházat is létesítettek. – Az önkormányzat saját területein termelt energianyárfákat használják, amit a környező gazdaságokból származó mezőgazdasági melléktermékkel egészítenek ki: a biomasszával ki tudták váltani az épületegyüttesben a gázfűtést. Az elvégzett korszerűsítések eredményeképpen egy év alatt mintegy 2,5 millió forint megtakarítást értek el.

A másik jelentősebb beruházás, a falu központjában évek óta üresen álló, korábban tanári szolgálati lakásnak helyet adó épület felújítása. A Magyar Falu Program részeként egy lakást alakítottak ki az ingatlanban, ahol a lippói iskola – ahová a bezedeki gyerekek is járnak – újonnan ide települő pedagógusai lelhetnek otthonra. Mint Lovas Norbert fogalmazott, az épületben még két hasonló méretű lakás kialakítására lenne lehetőség – igény esetén erre is pályáznak.

A polgármester kiemelte, az önkormányzat a helyi sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségek megteremtésére is nagy hangsúlyt fektet: konditermet alakítottak ki, amelyre szintén napelem került, valamint a Szülőföldünk Bezedekért Alapítvánnyal közösen egy többfunkciós, szabadtéri sportolási lehetőséget nyújtó sportparkot hoztak létre önkormányzati telken – modern játszóteret alakítottak ki, bográcsozó helyet, kemencét építettek, focipálya, szabadtéri fitneszpark is helyet kapott, a pihenést 4 darab fából készített filagória szolgálja. A jövőben pedig szeretnék a világítást kiépíteni, a parkot körbekeríteni, és kosárlabda palánkot is telepítenének.

A képviselő-testület igyekszik a felmerülő lakossági igényekre reagálni, így történt ez a fiatalság esetében is – hangsúlyozta Lovas Norbert. – Miután Bezedeken korábban nem volt egy olyan helyiség, ahol az ifjúság összejöveteleket, rendezvényeket tarthatott volna, a hiányosság orvoslására az önkormányzat megvásárolta a megüresedett régi italbolt épületét, és azt modernizálták az Ifjúsági Egyesülettel közösen elnyert pályázati támogatás segítségével. A klubhelyiséget, amint a homlokzat külső felújítása is elkészül, a fiatalság rendelkezésére bocsátják.

Az önkormányzat, a településen működő civil szervezetek, valamint a Bezedeki Német Nemzetiségi Önkormányzat közt az együttműködés kiváló – fűzte hozzá a polgármester. – A képviselő-testület tagjai, a hivatal dolgozói mellett a lakosságnak is jár a köszönet, hiszen a közösség nagyban hozzájárul a sokak által dicsért településkép kialakításához – a lakóépületek előtti közterületet mindenki maga tartja rendben, levéve az önkormányzat válláról a terhet – tette hozzá.

A négy közfoglalkoztatott is sokat dolgozik a falu szépítésén, de 5 hektárnyi zöldterületet kell karban tartaniuk, ami komoly kihívás. Büszkeséggel tölt el, hogy tavasszal a csapadékos időjárást követően a bezedeki lakosok önként jelentkeztek fűnyírásra, és tettük közösen rendbe a falut – példaértékű volt az összefogás – fejezte ki háláját Lovas Norbert. – Az elmúlt 3 évben 5,5 millió forint értékben virágosítottuk és fásítottuk a települést, melyet helyben érdekelt cégek 2,5 millió forinttal támogattak – zárta gondolatait a polgármester.