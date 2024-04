Az elmúlt tíz évben Kétújfalu előremutató településfejlesztési koncepció útján haladt, mely a település lakosai és a mikrotérségben élők életminőségének javítására irányult.

Prioritást jelent a fenntartható fejlődés

Az energiahatékonyság és környezettudatosság jegyében Kétújfalu önkormányzata napelemes kandelábereket fog elhelyezni. A gyalogút mellé, a sportpálya és a temető területére és a vidékfejlesztési program keretében belül kialakított új út mellé összesen több mint harminc kandeláber kerül.

Klózer Gyula elmondta, az energiahatékonyság területén az elmúlt évben jelentős eredményeket értek el. Az önkormányzati ingatlanoknál az iskola, az óvoda, a közös hivatal, az önkormányzati épület és a bölcsőde esetében kialakított hőszivattyúnak, napelemeknek és szigetelésnek köszönhetően nullenergiás, vagy minimális energiafogyasztási állapotba kerültek. Ez alól eddig kivételt képezett az Elemi Sándor Művelődési Ház és a sportpálya, a közeljövőben ezek energetikai fejlesztésére is készülnek.

Emellett parkolót és többfunkciós létesítményt építenek a tó partjára, a játszótér közelébe, ahol harminc négyzetméteres kilátó és rendezvényhelyszín is helyet kap majd. A létesítményt a helyiek és a turisztikai szálláshelyek vendégei is használhatják majd.

– Továbbá a Magyar Falu Program keretében kültéri fitneszpark, az általános iskola előtt pedig önkormányzati önerővel kiegészítve a járda helyett térkövezés készül – tette hozzá a polgármester.

Energiatakarékosak az önkormányzati épületek

A munkaerőpiacon is előre halad a település

Kétújfaluban aktív szociális és munkahelyteremtő programok zajlanak, amelyek célja a közfoglalkoztatottak számának csökkentése és a munkaerőpiacra való visszavezetés.

– Amikor átvettem a települést az előző ciklus elején, közel 100 fő közfoglalkoztatottat számoltunk, ma már csak 17 főt – árulta el a polgármester.

Az önkormányzat saját cégben, az Eranus Kft.-ben is foglalkoztat dolgozókat, továbbá olyan képzéseket szervez, amelyek segítik a munkavállalók elhelyezkedését vagy vállalkozóvá válását.

– Mindemellett a szennyvízkezelés kérdése kiemelkedő fontosságú, mivel jelenleg nincs szennyvízhálózat a mikrotérségben. Elvégeztük az előzetes tervezéseket e területen, most arra törekszünk, hogy a szükséges forrásokat és támogatásokat megszerezzük a probléma megoldásához a következő időszakban – hangsúlyozta Klózer Gyula.

A település éke a faragással díszített öreg tölgy

Tudatos jövőkép és szociális fejlesztések

– Kétújfalu az állami, uniós és saját források kombinálásával tudatos, komplex tervezés mentén, koncentráltan és hatékonyan fejleszt. Úgy próbálunk beruházni, hogy azok a régen elmaradott funkcionális feladatok valósuljanak meg, amelyek a működési kiadások csökkentését eredményezik, így egyre élhetőbbé teszik a települést – hangsúlyozta Klózer Gyula.

Ebben fontos szerepet kapnak majd szociális fejlesztések, melyek az idősek, a rászorulók ellátását, lakhatási támogatását segítik.

A jövőben arra irányuló fejlesztésekkel is készülnek, hogy a település vonzó maradjon az itt élők és a turisták számára egyaránt.

– A település bőven kínál programokat, a horgásztótól kezdve, kulturális programokon át a szabadtéri rendezvényközpontig, rendelkezik kiépített infrastruktúrával és turisztikai lehetőségekkel. Egy fő feladat még van, hogy ide csábítsuk a fiatalokat, családokat. Ennek pedig meghatározó mérföldköve lesz a munkahelyteremtési program, amelyért dolgoztunk eddig is és a jövőben is folytatjuk ezt a munkát – összegzett Klózer Gyula.