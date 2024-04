Büszkék vagyunk rá, hogy a Holcim Közösségi Érték Programjába évről-évre egyre több pályázatot nyújtanak be a Királyegyházi Cementgyár körüli települések civil szervezetei. Vállalatunk anyagi támogatásával, közös finanszírozásban már számos olyan projektet valósítottunk meg, melyek hosszú távon is a közösségek lakóinak összetartozását és fejlődését segítik elő – legyen szó közösségformálásról, fenntarthatóságról, oktatásról vagy egészségmegőrzésről. Úgy véljük, hogy ezek az értékek nemcsak a Holcim Magyarország Kft. számára kiemelkedő jelentőségűek, de kulcsfontosságúak ahhoz is, hogy a velünk dolgozó és körülöttünk élő közösségek és azok tagjainak jövőjét szolgálják