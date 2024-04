Állások a logisztika-szállítmányozás területén Baján

Ahhoz, hogy munkát találjunk, kamatoztassuk nyelvtudásunkat, nem kell valamelyik nagyvárosba vagy külföldre utazni. Sok olyan logisztikai csomópont létezik hazánkban is, ahol folyamatosan keresik a nyelveket jól beszélő, logisztikai területeken jártas munkavállalókat – vagy akár fiatal tehetséges pályakezdőket. Így van ez Baja városában is, Pécs és Szeged között, a Mohácsi-szigettel szemben.

Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző munkakörben állás Baján – ehhez hasonló, releváns és aktuális pozíciókra lehet jelentkezni a bajaallas.hu oldalán!

Mit csinál egy nemzetközi szállítmányozási ügyintéző?

Ő az, aki szervezi a fuvarokat, adminisztrál, tartja a kapcsolatot az alvállalkozókkal és megrendelőkkel, különböző telepekkel – online, telefonon vagy olykor akár személyesen. A napi intenzív kommunikáció tehát a mindennapok része. Aki nem szereti az állandó pörgést, a felelősséget és a keretekben való gondolkodást, nem biztos, hogy ez a jó pálya számára!

Egy nemzetközi szállítmányozási ügyintézőnek értelemszerűen legalább kommunikációképes nyelvtudással is rendelkeznie kell (főleg angol, de a német és egyéb nyelvek ismerete nagy előnyt jelent). Az alapvető számítógépes felhasználói ismeretek is fontosak, valamint pozíciótól függően az érettségi, vagy releváns végzettség is alapkövetelmény lehet. Amire pedig még mindenképp szükség lesz, az a rátermettség, és a tanulási vágy, ez olykor még fontosabb is, mint a szakirányú végzettség.

Szakmai jövőkép és fizetés

Egy nyelveket jól beszélő, tehetséges vagy gyakorlott, jól képzett munkavállaló kiemelt bérezésre számíthat, hiszen járhat számára nyelvpótlék, lakhatási támogatás és különböző prémiumok is – a nemzetközi kapcsolatok és a nagyvállalatokkal való kontakt pedig akár még több lehetőséget tartogathat a jövőre vonatkozólag. De szakmai továbbképzéseken, nyelvkurzusokon is van lehetőség részt venni az elkötelezetteknek, akik így még inkább a logisztikai és szállítmányozási szféra kulcsfontosságú szereplőjévé válhatnak.