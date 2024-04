A megvalósult pályázatok közül az egyik legfontosabb a Pacsirta utca felújítása volt, amit két ütemben tudtak leaszfaltozni. Ez egy fontos eredmény a település életében, hiszen már évtizedes probléma volt ennek az útnak a rossz állapota. Egy másik jelentős lépés Szentlászló településén a falubusz pályázat elnyerése volt, ami azért is kiemelkedő, hiszen eddig ilyen még nem volt a község történetében. Ennek a projektnek köszönhetően falugondnoki szolgálatot is létesítettek, amelyre az idősödő lakosság okán egyre nagyobb volt az igény. A település polgármestere, Pasztorek Zoltán elmondta, hogy ez egy tényleg nagy előrelépés a falu életében, és folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapnak a szolgáltatással kapcsolatban.

A Magyar Falu Program keretében a temetőben kialakítottak egy kavicsos parkolót is, amellyel a terület megközelíthetőségét javították, valamint Szentlászló gépparkját is sikerült megújítani a kommunális eszközök beszerzése pályázaton, amelynek keretében zöldterület-karbantartó gépeket is vásároltak, amiket töretlenül használnak is.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Szentlászló játszóterét is sikerült megújítani, aminek meghatározó lépése a régi játékok újakra cserélése volt.

Mindezek mellett jelenleg zajlik egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, azaz Top Plusz pályázat, ami az orvosi rendelő energetikai felújítását foglalja magába. Ez az épület szigetelését, a kazán, illetve a nyílászárók cseréjét jelenti, valamint az épületben kialakításra kerül egy mozgássérült mellékhelyiség is. Ennek köszönhetően az épület megújult formában tudja fogadni a gyógyulni vágyókat. Továbbá egy pályázat keretében modern orvosi eszközöket is be tudott szerezni a község a rendelőbe.

A közelmúltban a Magyar Postával együttműködve Postapartner Programba lépett a település. A posta az addig megszokott formájában megszűnt, viszont ezen program segítségével az önkormányzat átvette a posta üzemeltetését új helyszínen, aminek megnyitása 2024. március 25-én történt meg. A polgármester elmondása szerint ezt a lakosság örömmel fogadta, hiszen a postai ügyintézést továbbra is a településen tudják intézni, és nem kell bejárniuk Szigetvárra.

Azt is fontos megemlíteni, hogy az MBH Bank kivonult Szentlászlóról, de sikerült kiharcolni, hogy egy bankautomatát továbbra is üzemeltessenek a faluban, amelyen keresztül egyszerűbb banki ügyeket tudnak intézni a lakosok.

Az elmúlt időszakban körülbelül 160 millió magyar forintnyi pluszforrást tudott szerezni a település a Magyar Falu Program és a Top Plusz pályázat keretében, amelyek megtámogatták projektjeik megvalósulását.

A falu igyekszik kulturális programokat is szervezni a lakosságnak. Az elmúlt pár esztendőben a legnagyobb esemény a 2022-ben rendezett Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozója volt. A pandémia időszaka alatt a rendezvények háttérbe szorultak, de ez az esemény egy nagy visszatérési lehetőség volt, és azóta is igyekszik a falu másfél vagy kéthavonta egy kisebb méretű rendezvényt szervezni, például farsangi felvonulást, húsvétváró napot gyermekeknek. Ha lehetőség van rá, akkor kertmozi programot is nyújtanak a lakosoknak.

Az idei évben Szentlászló települése készül május végén egy családi nappal is a Baranya Szigete Alapítvánnyal együttműködésében. Ezeknek a programoknak a jelentősége abban rejlik, hogy az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az emberek közösségben érezzék magukat, és minőségi időt tudjanak együtt tölteni.

Ehhez nagymértékben hozzájárulna egy faluház létesítése, ami jelenleg sajnos nincs a településen, Pasztorek Zoltán szerint ez egy megoldandó feladat, amit újraválasztása esetén a következő ciklusban szeretne megvalósítani.