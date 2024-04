– A Magyar Falu Program forrásaiból megújult a játszóterünk 4,9 millió forint támogatási összegből. Igazi korszerű, izgalmas játszótér épült, ami az óvodások sétájának is kedvenc célpontja, és a környező településeken élő családok is szívesen látogatják. A nagyobb gyermekekre is gondolva, szintén a Magyar Falu Program keretében megújult Általános Iskolánk egy része 30,8 millió forint összegből