A település élén a 2019-ben megválasztott Kollár Csaba áll, akinek életének és munkájának is keresztény sarokkövei vannak. A mögötte álló képviselőtestület tagjaival együtt mindig is azt tartották szem előtt, hogy a legjobbat tudják adni az itt élőknek.

Az évek során sikerült elnyerni pályázatokat, valamint önerőből is valósítottak meg projekteket. Az elmúlt esztendőkről és ezekről a megvalósult tervekről mesélt Kollár Csaba polgármester.

A fénykereszt reményt ad

2022. december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén fénykeresztet szenteltek a településen, amely Kollár Csaba és felesége kezdeményezésére jött létre. Állítása közel 50 embert mozgatott meg, ki munkájával, ki pedig egyéb felajánlásával járult hozzá a megvalósításhoz.

A kereszt állítása ebben a vészterhes időben nagyon fontos volt a település számára, mai nap is sokan megállnak imádkozni, és reménnyel tölti el a lakosok szívét. A polgármester számára az lenne a legnagyobb sikerélmény, hogyha mindenki békességben élne a településen, és egy összetartó közösség jönne létre. Ezt a kapcsolatot eseményekkel – Majális, Falunap, családi programok – szeretné megerősíteni.

Tiszta falu még fesztiválkor is

Kollár Csaba beszámolt arról, hogy az évek alatt helyi vállalkozókat bevonva számtalan feladatot elvégeztek a településen és annak környékén. A polgármester külön kiemelte azt, hogy mindig dicsérik Nagyharsány tisztaságát az Ördögkatlan Fesztivál idején is.

Felújítottak és korszerűsítettek

2019 óta számos fejlesztés valósult meg a településen. Játszóteret építettek, megszépítették a temetőt, ahol egy új urnafalat is felállítottak. Ezek mellett meg kell említeni a megújult fogorvosirendelőt, valamint a nemrégiben elnyert Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatot, amely részen az orvosirendelő is korszerűsítésen esett át mind eszközök, mind energetika terén. A belső műszaki munkálatokat már befejezték, már csak a napelem felszerelése és a külső szigetelés van hátra. Továbbá fontos megemlíteni a Magyar Falu Programban történő IKSZT – Integrált közösségi szolgáltató terek – internet közösségi tér épületének felújítását, amely nyílászárók cseréjét, külső vakolatozást és festést foglal magába. Ezzel a projekttel az Ördögkatlan idejére végezni szeretnének, hiszen ez az épület is egy helyszíne az eseménynek. Mindezek mellett meg kell említeni, hogy a Nagyharsányi Szoborpark körüli utakat leaszfaltozták, valamint tervben van az I. világháborús műemlék felújítása is.

Nyitnának a turisztika felé

Nagyharsány ígéretet kapott arra, hogy a Mohács 500 pályázat keretében megépülhet a kerékpárút a nagyharsányi pincesor mellett. A polgármester reméli, hogy a kerékpárút megépülésének hatására az itteni borászok nyitnak majd a turizmus felé, és nemcsak a borok tárolására fogják a pincét használni, hanem nyitott pince programokat is szerveznek majd.

Kollár Csaba beszélgetésünk végén elmondta, hogy ugyan van még hová fejlődnie a településnek, van még min csiszolni, de úgy érzi, hogy az elmúlt években egy sokkal erősebb közösség alakult ki, és ez számára az egyik legnagyobb öröm.