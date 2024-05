Milyen feladatokra számíthatsz üzletkötőként?

Az üzletkötői feladatok igencsak sokrétűek, amiből adódóan a mindennapok változatossága szinte garantált. Alapvető felelőssége az üzletkötőknek, hogy új potenciális ügyfeleket találjanak, és bővítsék az általuk képviselt cég lehetőségeit és együttműködéseit a piacon. Mindezt természetesen átfogó piackutatás előzi meg, amelynek során a versenytársakat és a megcélzandó ügyfeleket és partnereket egyaránt feltérképezik.

A munkájuk rengeteg utazással, személyes találkozóval is együtt jár. Az üzletkötés előtt ugyanis felkeresik a lehetséges partnert, bemutatják az általuk kínált termék/szolgáltatás legfontosabb jellemzőit, egyeztetést folytatnak egy esetleges együttműködés/értékesítés feltételeiről és kondícióiról, valamint igyekeznek egyezségre jutni az ügyféllel. Emellett a már meglévő partnereket is rendszeresen látogatják, amely látogatások során átbeszélik az időközben felmerülő nehézségeket, felveszik a rendeléseket, illetve egyeztetést folytatnak minden egyéb releváns kérdésben.

A munkának természetesen ily módon van egy adminisztratív szegmense is, beleértve az ügyféldokumentációk kezelését, az árajánlatok összeállítását, a megrendelések feldolgozását, valamint a kereskedelmi és értékesítési osztály felé történő jelentések és kimutatások elkészítését. A pozíció eredményes betöltéséhez tehát értékesítői, kapcsolattartói és adminisztrációs fronton is helyt kell tudni állni.

Hol találkozhatsz üzletkötői álláslehetőségekkel Hevesen és környékén?

Heves és a környékbeli városok bővelkednek a kereskedelmi és értékesítői álláslehetőségekben, amelyek között üzletkötői pozíciók is gyakran előfordulnak. Ezt támasztja alá a régióra specializálódott hevesallas.hu kínálata is, ahol az eladói, értékesítői és egyéb hasonló munkakörök között üzletkötői állások is előfordultak már, és vélhetően a jövőben is időről időre feltűnnek majd: https://hevesallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites.

Sőt, gyakoriak a területi képviselői álláslehetőségek is, amelyek lényegében – a munkakör gerincét tekintve – ugyanolyan jellegű feladatokkal járnak együtt, mint az üzletkötői címszó alatt futó pozíciók. Érdemes tehát rendszeresen látogatni a portált, vagy akár állásértesítőre is feliratkozni a mielőbbi értesülés és a gyors pályázás lehetőségének céljából!

Kik pályázhatják meg eséllyel az ületkötői pozíciókat?

Az üzletkötői álláslehetőségek a kiemelkedő kereskedelmi szemléletet és az értékesítésben való jártasságot is megkövetelik a pályázóktól. Végzettség tekintetében akár a felsőfokú, ideálisan gazdasági vagy kereskedelmi területen szerzett képesítés is elvárt lehet. Alapvető feltétel továbbá a B kategóriás jogosítvány is, hisz a partnerlátogatások és tárgyalások nagyfokú mobilitást igényelnek.

Előfordulhat, hogy az üzletkötői feladatok külföldi partnerekre is kiterjednek, így a nyelvtudás ugyancsak egy kiemelt fontossággal bíró feltétel lehet. Ugyanez igaz a számítógépes ismeretekre is, amit az adminisztratív teendők indokolnak. Mindezen kívül pedig a kiemelkedő tárgyalástechnika, a kiváló időmenedzsment és a célorientált hozzáállás is általános jellemzője egy sikeres üzletkötőnek.