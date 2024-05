Építőipari álláslehetőségek Magyarországon

A jó hír, hogy azért az emberi tényező még valószínűleg jó sokáig kelleni fog a legtöbb területen. Persze vannak ún. veszélyeztetett szakmák is. Azt is látjuk, hogy egyes gyárakban már nagyon sok gép dolgozik és rakja össze az alkatrészeket. Az építőiparban azonban számos munkalehetőség fellelhető – például határhoz közeli városokban, mint Sopronban is.

A sopronallas.hu oldalán megbizonyosodhatunk minderről mi magunk is. A https://sopronallas.hu/allasok/epitoipar-epiteszet linkre kattintva ugyanis számos aktuális állásra lehet jelentkezni. Legyen az kétkezi munkás, szakember, építésvezető vagy mérnök. Ezek egyelőre nem olyan munkák, amiket egy beprogramozott gép csak úgy el tudna végezni.

Szakemberek, építésvezetők, mérnökök – akik munkája nehezen leváltható egyről a kettőre

Nézzük csak meg az építőipari szakembereket, építésvezetőket és mérnököket. A munkájuk felbecsülhetetlen értékkel bír, és csak képzett, megbízható, “emberi aggyal”, vagyis természetes intelligenciával lehet sok-sok munkafolyamatot hatékonyan elvégezni. Itt nem arról van szó, hogy össze kell rakni két alkatrészt a gyártósoron, hanem komoly tervezésekről, számításokról – amikhez persze butaság lenne nem igénybe venni napjaink technológiai lehetőségeit, például a számítógép. Ez lehet egyfajta konklúzió is: ember és gép közösen működik a leghatékonyabban, ha építeni szeretnénk a világot.

Az építőipari szakmák jövője a 21. században

Úton vannak már a humanoid robotok, a mesterséges intelligencia és a negyedik ipari forradalom pedig egyre inkább utat tör magának. Az elkövetkező generációknak pedig biztosan nagy hangsúlyt kell fektetni abba, hogy a saját területükön folyamatosan fejlődjenek és tanuljanak, tisztában legyenek vele, hogyan kell az aktuális technológiai tudást a gyakorlatban hasznosan kamatoztatni és így tovább. És akkor nem lehet nagy baj. Az biztos, hogy több olyan szakma is lesz, sőt keletkezik még a jövőben, ami további perspektívákat nyit meg az emberiség számára. Ahogy annak is minden esélye megvan, hogy bizonyos állások megszűnnek, megváltoznak idővel.