Míg 2014-ben mintegy 210 fő volt a lakosságszám ma már ez 120-130 főre csökkent. Az elnéptelenedés, elöregedés jelen van, a fiatalok többsége nem marad helyben

– kezdett bele Németh Tamás polgármester.

A község vezetői a település fejlődését a turizmus fejlesztésével is szeretnék elérni, ennek érdekében a faluban több turisztikai célú fejlesztést és programot indítottak el. Az összes járda térkövesre lett cserélve, vágóhidat, húsüzemet hoztak létre, ehhez kapcsolódóan raktárhelyiséget és irodákat is újítottak fel. A Petőfi utca útfelújítása és vízelvezetési munkálatai is az idei évben megvalósulnak.

Jelenleg is futó önkormányzati projektünk a helyi termelői piac létrehozása. Így 110 millió forintból egy meglévő épületet alakítunk át, 3 bérbeadható üzlethelyiség jön létre. Ennek az udvarán épül egy faszerkezetű pajta, egy külső piactér. Mely rendezvény helyszínnek is tökéletes lesz – fogalmazott a polgármester. – Sikerrel pályázott Drávacsehi (Tésenfa önkormányzattal és a Baranya Vármegyei Önkormányzattal) kerékpárút kialakítására. Az elnyert több mint 437 millió forint támogatásból egy új bicikliút-szakasz épül pihenővel és szervizponttal, amely rávezet majd a meglévő nemzetközi, kerékpáros-turisztikai hálózatra, az EuroVelo-ra. A nyomvonal Tésenfa külterületén, és Drávacsehi kül- és belterületén halad majd.

Tavaly és tavalyelőtt is magyar rekord lett a Drávacsehin megépített szalmabála-labirintus. Tavaly például már drótkötélpályán lehetett kicsúszni belőle, ezzel is a gyerekeknek kedveztek. Mivel télen a szalma elázik, ezt minden évben újra kell készíteni. Ennek a költsége 1-1,5 millió forint. Szeretnék ha épülne a labirintusnak egy szín, ami alatt védve lenne és nem kellene minden évben elbontani. Ezzel is időtállóbb, 3-4 évig használható lenne a labirintus.

Jelenleg több – a település életét nagyban befolyásoló – további fejlesztési elképzelés van kialakulóban. Ezek az eddigi években elindított és már-már a településen gyakorlatnak mondható, fenntarthatósághoz és az ökológiai egyensúlyhoz kapcsolódnak. Bízom benne, hogy ez a sok fejlesztés teremt egy olyan környezetet, amiért érdemes lesz itt élni, beköltözni

– mondta Németh Tamás.

A Globe mintájára építenek színházat a faluban

A drávacsehi székhelyű Forrás Kulturális Alapítvány az Andrásfalvy Mintaprogram keretében színészszállást épített, valamint a helyi csárda mögötti térre egy, a londoni Globe Színház mintájára épülő kör alakú, nyitott színházat tervez, mely 22 méter átmérőjű lesz, 213 férőhelyes közönségtérrel. Elképzelésük ezzel kapcsolatban az, hogy az elsővonalas színtársulatok leköltöznének ide két-három hétre, hogy itt gyakorolják, próbálják be a darabokat, és persze kurzusokat, bemutatókat is tartanának. Ezzel természetesen a település vonzereje is nőne. Önmagában az épület is különleges lesz és a benne zajló szakmai munka, előadások is.

Az Andrásfalvy Mintaprogram keretében épül még a színházhoz kapcsolódóan egy könyvtár is, ami színművészettel és prózával foglalkozik. Valamint a táboroztatáshoz készülnek még szálláshelyek a szalmabálás épület udvarában illetve további próbahelyek is. Az idei Bőköz Fesztivál idején Drávacsehiben már lesz két, több napos kurzus, egy színházi és egy zenei. Így már idén itt laknak köztünk a művészek, színészek.

Az Élő Ormánság

Az Élő Ormánság program keretében a falu üresen álló ingatlanjait szeretnék visszaállítani a 20. század eleji állapotukra. Összesen 41 ingatlanról van szó, már több épület el is készült. Az egyik a 2020-ban átadott Orbán-ház, azóta elkészült még két épület, a harmadikat pedig egy hónap múlva adják át. Vannak olyan házak, amik kézműves épületekként funkcionálnak majd, ezekbe kézműves családokat szeretnének betelepíteni, akik bérleti díj nélkül kapnának házat használatra úgy, hogy ezek az ingatlanok nyitott udvarként működjenek, tehát a lakók a mesterségüket mutassák be a faluba érkezőknek. Szálláshelyeket is létrehoznak majd, hogy a vendégek több napot tartalmasan tudjanak eltölteni a faluban. A programmal azt szeretnék elérni, hogy Drávacsehi a turisták és a beköltözni szándékozók számára is vonzó településsé váljon. A lakosok számára pedig további munkahelyeket, munkalehetőségeket teremtsenek.

Az Élő Ormánság program adott nekünk egy olyan keretet, amihez fejlesztéseink minden kis elemét, hosszú távra és fenntarthatóan tudjuk illeszteni

– fogalmazott a polgármester.