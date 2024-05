Az 1990-ben megtartott helyhatósági választásokat követően megalakult az önkormányzat, mely fokozatosan, lépésről lépésre haladva teremtett komfortosabb, élhetőbb települést polgárai számára. Jelentős intézmény-hálózatot hozott létre. Van itt Faluház, Ifjúsági Szálláshely 84 férőhellyel, Interaktív Tárház, ami a játszva és szórakozva tanulás színtere. Majd két évtizede fogadja lakóit az Őszi Fény Idősek Otthona, melynek jó híre vármegyehatáron túl is ismert. Működik itt Teleház, Könyvtár, háromszáz adagos konyha, található itt Konferencia Központ, Szolgáltatóház, Egészségház, Planetárium és Boeing 737-es szimulátor, Ifjúsági Információs Pont, Erdei tornapálya, Tanösvény és kiránduló-központ, valamint többfunkciós Fesztiváltér is. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően, az Alsómocsoládra érkezők Virtuális Valóság rendszer és élményszimulátor segítségével is kalandozhatnak, játszhatnak, hullámvasúton élhetik át a komfortzónából való kilépés tapasztalatát, próbára tehetik autó, helikopter és repülőgép-vezetési tudományukat. A hamarosan megnyíló Egészségstúdióban – a Sószoba, Orgon-szoba és egészség-megőrző eszközök segítségével – testük kényeztetésével, energiáik feltöltésével tehetik teljessé az élményt.

A település életét jelentős számú civil közösség színesíti és teszi pezsgővé. Az elmúlt három és fél évtized alatt Alsómocsolád lakói olyan közösséggé kovácsolódtak, amely partnere az önkormányzatnak a stratégiai tervezéstől a megvalósításig. A feladatok meghatározása, és a megvalósítás kidolgozása széles társadalmi alapokon nyugvó és számos – szakmai kompetenciáit magas szinten művelő – szakértő állandó közreműködésével történt és történik meg a jövőben is. A megvalósítás anyagi lehetőségeit egyrészt az önkormányzat adóbevétele – befizetői közül kiemelkedik a Pick Szeged Zrt. Alsómocsoládi gyáregysége és Mecsek Baromfi Kft. –, másrészt különféle pályázati források bevonása teremtette és

teremti elő.

A település meghatározó értéke a pozitív gondolkodás. A helyi közösség és az önkormányzat nagyra értékeli az új iránti fogékonyságot, az együttműködési készséget, a fejlődés iránti elkötelezettséget, a jövő-orientáltságot, s ezzel együtt a tradíciók tiszteletét. Alsómocsoládot az elmúlt évek során felhalmozott szellemi tőke tette sikeressé.

Ez év tavaszán újra együtt gondolkodtak a település lakói. A „Mocsoládi esték – közösségi beszélgetések a jövőért” című műhelysorozaton összesen hét munkacsoport alakult. A munkacsoportok – Alsómocsolád az energiatudatos falu, energiaközösség; Alsómocsolád az egészséges falu; Alsómocsolád a mi falunk, kezdeményező és aktív közösség; Alsómocsolád a vendégváró falu; Feel Home in Alsómocsolád, érezzük jól magunkat Alsómocsoládon; Alsómocsolád a sportos falu, rendezett szép környezetben; Alsómocsolád a jövő nemzedékért – folyamatos munkájában a településen élők csaknem 20 százaléka vesz aktívan részt, megjelenítve a közösség igényeit, formálva a jövőt!

Jelenleg a „Magunk Kenyerén” névre hallgató gazdaságfejlesztési program komplex, az itt élők jóllétét támogató gazdaság- és társadalomfejlesztési programmá formálása folyik szintén a közösség tagjai, valamint szakértők bevonásával, társadalmi tervezés módszertanával. A tervezés elsősorban a következő tématerületekre fókuszál: környezet és egészségtudatosság, közösségi művelődés, közösségfejlesztés, önismeret és önfejlesztés, élethosszig tartó tanulás, idősügy, aktív és minőségi időskor megteremtése és megélése, a jövő generációinak az életre való felkészítése, a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, mely feltérképezi a vidéki élet valódi értékeit, magasabb szinten teremti újra a vidéki életformát.

Ennek a közösségfókuszú, az önkormányzat és a lakosság erőforrásaira és cselekvőképességére épülő, tudatos és folyamatos fejlesztésnek köszönhető, hogy Alsómocsolád a szerep nélküli települések sorából mára már – európai mérce szerint is – a példaértékű települések sorába lépett.

Alsómocsolád azon falvak egyike, amely a valódi és tartalmas jövőről nem csak álmodik, de évtizedek óta tesz is azért, hogy mindez megvalósuljon! Hisszük, hogy jó az irány, tovább haladunk a megkezdett úton!

A község több új elismeréssel gazdagodott

Alsómocsolád Község Önkormányzata Kiemelkedően Családbarát Munkahely lett. A Családbarát Magyarország Központ immár 2019-óta ítéli oda a Családbarát Hely védjegy tanúsítványt. 4 év alatt több mint 2200 szervezetet auditáltak sikerrel, köztük kis-, közép- és nagyvállalatokat, költségvetési szerveket. 2023 májusában ünnepélyes keretek között díjazták a kiemelkedő munkát végző szervezeteket, köztük Alsómocsolád Község Önkormányzatát is.

Alsómocsolád volt a legvirágosabb kistelepülés 2023-ban. A tavalyi évben, immáron 30. alkalommal hirdettek győzteseket az ország legtöbb közösségét megmozgató megmérettetésén, a jubiláló Virágos Magyarország versenyen. A versenyre érkezett mintegy 492 pályázatot a 180 tagú, önkéntes kertész-, tájépítész- és településtervező mérnökökből, valamint turisztikai szakemberekből álló szakmai zsűri értékelte. Alsómocsolád az 1000 fő alatti falvak közül került a dobogó legtetejére, nagyon büszkék erre az elismerésre is, hiszen mindez egy szakmai team átgondolt munkája.

Falunapot tartanak

2024. május 11-én, szombaton kerül sor az idei Falunap megrendezésére. A helyi közösség ünnepén a Fesztiváltér 10 órától folyamatos gyermekprogramokkal és kulturális műsorral várja az érdeklődőket. A rendezvényen sor kerül az Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetések átadására is Agócs Krisztina és Dr. Morvay Klaudia részére a település fejlődéséért, komfortosságáért végzett áldozatkész munkájuk elismeréseként.

A település vezetői

A 302 fős község polgármestere Dicső László, alpolgármestere Ginzer János, társadalmi megbízatású alpolgármestere Dr. Illés Judith. A képviselőtestület további tagjai: Balogh Anikó, Bódog Antal, Taller József.

Helyben működő szervezetek, intézmények:

Turisztika: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető: Veréb Zoltánné, Turisztikai vezető: Hőss Klára. Elérhetőség: +36-30/908-3557; [email protected] .

. Közművelődés, közösségfejlesztés: SZÍN-TÉR Művelődési Ház és „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. – Faluház ügyvezető: Mészáros-Taller Marietta, elérhetőség: +36-30/908-3614; [email protected] .

. Település menedzsment: Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető: Veréb Zoltánné, elérhetőség: +36-30/916-4232.

Idősellátás, egészségfejlesztés: Őszi Fény Idősek Otthona. Intézményvezető Pitzné Keller Anita, elérhetőség: +36-72/560-109; [email protected] .

Alsómocsolád Község Önkormányzatának elérhetőségei: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.; tel: +36-72/451-748, e-mail: [email protected].