Az olajfinomító cég által Várad jelentős iparűzési adóból részesül. Ennek és egy agilis polgármesternek köszönhető, hogy igazán látványos fejlődési pályára lépett a község. Kiss Ildikó, Várad polgármestere örömmel számolt be arról, hogy a közelmúltban több pályázattal is élni tudtak.

Mindkét településrészre teljesen új játszóteret építettünk az elmúlt években. A Váradi-tó környezetét szépítettük, kemencéket is építettünk ide, illetve Várad-Újpuszta közösségi házhoz. A tó körül 2023-ban napelemes világítást építettünk ki. S ide, a tó mellé épült egy különleges hordó-faház, ami bérbe adható lesz.

– mondta a polgármester.

Vásároltak egy MTZ 82 traktort, közelítőt, valamint kis traktort és hozzá alkalmas eszközöket. A lakosoknak a kertmegművelést igény szerint ingyen biztosítják. A polgármesteri hivatal korszerűsítését elvégezték, kialakítottak egy játszószobát is. Egy nyertes pályázatból tavaly megújultak Várad-Újpusztán az ingatlanok előtti árkok fölött elvezető hidak. Váradon mederlapozást végeztek az árkokban. A köztemető felújítása, térkövezése is megtörtént, helyi savanyúságok készítését, árusítását kezdték meg. Két kültéri fitnesz park is épült. Új falubuszt vásároltak, gépbeálló színeket hoztak létre.

Az önkormányzat termelői piac kialakítására is támogatást nyert Várad-Újpusztán. Ám a megemelkedett költségek miatt nem tudták megvalósítani a pályázatot. Az idei évben ismételten pályáznak, alkalmazkodva az építőanyag árak változásához.

A legújabb projekt a lakossági napelemek felhelyezése. Minden háztartás (aki igényt tartott rá) hűt-fűtő klímát kap. Ahol nem került napelem felhelyezésre a havi villanyszámladíj kifizetéséhez járulunk hozzá. Tervezzük helyi rendelet alkotását külső-belső ingatlan felújítási támogatás igénybevételéhez is.

– fogalmazott Kiss Ildikó.

Balatonfenyvesen pedig nyaralót vásárolt az önkormányzat, ahol a lakosok ingyenesen nyaralhatnak.



Különleges támogatások a lakosoknak

Az önkormányzat többféle módon is támogatja a lakosokat. Minden húsvétra és karácsonyra 60 ezer forintot adtak lakosonként. Van beiskolázási támogatás, évente kétszer ingyenesen szennyvíz szippantással segítik a háztartásokat. 5 köbméter tűzifával támogatták a háztartások fűtését. Az önkormányzat a helyiek vízszámlájának 40 százalékát átvállalja.

A rendezvények szervezésében is jeleskednek. A pünkösdi focikupát kibővítették falunappal, és gyereknappal, ez idén május 20-án lesz. A gyerekek ajándékcsomagot kapnak karácsonykor és húsvétkor. A közösségi terekbe 2 legújabb generációs Xboxot vásároltak játékokkal, összesen 6 asztali számítógépet és 2 smart TV-t szereztek be.

A település vezetői

A mintegy 160 fő lakosú község polgármestere Kiss Ildikó, alpolgármestere Vass Beáta. A képviselő-testület további tagjai: Sásdi Eszter, Bartha Zoltán és Orsós Sándor. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Epstein Ferenc. Falugondnok: Orsós József. Közösségszervező: Sásdi Eszter. Nemzetiségi önkormányzat és civil szervezet nem működik a településen. A gyerekek a kétújfalui iskolába és óvodába járnak. A községhez tartozik a Váradtól körülbelül 3 kilométerre található Várad-Újpuszta is.

Váradot 1332-ben említették először a pápai tizedjegyzékben Vorad néven, mint a Hahótiak birtokát. A későbbiekben a Dombai, majd a Bakonyai család családok birtoka lett. A török időkben a település is elnéptelenedett és csak a 18. században népesült be újra, mikor református magyarok érkeztek a községbe. Az 1950-es megyerendezéssel a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták.