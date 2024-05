A pályázatok sorából kiemelkedik a Magyar Falu Program, ami különösen nagy segítséget jelentett a kistelepülés életében, mindezek mellett Gödre Község Önkormányzata nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Baranya Vármegyei Önkormányzattal, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselővel – adott tájékoztatást Gelencsér Gábor, mint polgármester, illetve a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás elnöke. Ez az egyesület lehetőséget ad arra, hogy a települések közösen gondolkodjanak, és fejlesszenek.

A gasztronómia jegyében is folyamatosan szerveznek rendezvényeket

Fotó: Laufer László

Sikeres pályázatok

Az elnyert pályázatok keretében az elmúlt időszakban számos módon sikerült megújítani a települést. Járhatatlan utcák, közlekedésre alkalmatlan burkolatát, járdákat újítottak fel, de renoválták a közösségi házat is, és még két településrészét is szeretnék megszépíteni. A felújított tereket a lakosság rendszeresen és jó szívvel igénybe is veszi esküvők, vagy családi rendezvények lebonyolítására. Fontos volt a település életében a csapadék elvezetés és a szennyvíz kezelés problémájának megoldása. Előbbi azért volt jelentős, hiszen az utóbbi időszakban a település lakóinak is szembe kellett nézniük az időjárási viszontagságokkal. Utóbbi projekt megvalósítása pedig két ütemben valósult meg, és több mint 110 ingatlanon építettek ki egyedi szennyvízkezelő rendszert. Mindezek mellett felújították az orvosi rendelőt, a szolgálati lakást, az egészségházat, amelyben a védőnői szolgálat működik. Energetikai téren is történtek megújulások, de létesítettek három játszóteret és folyamatban van egy konditerem kialakítása és a meglévő sportpálya átalakítása is. Továbbá a környezetet óvva és javítva rengeteg fát is ültettek Gödrén, valamint létrehoztak egy piacteret, ami nemcsak helyi termékek eladására és vásárlására szolgál, hanem egyfajta közösségi térként is funkcionál. Ezen projekt által pedig lehetővé vált a település főterének szebbé tétele is.

Erősítik az összetartozást

Gödre esetében nagyon fontosak a különböző rendezvények, amelyek összekovácsolják a közösséget. Gelencsér Gábor polgármester elmondta, hogy eseményeiket mindig valamiféle érték mentén hozzák létre. Az önkormányzat rendezvénynaptárának összeállításánál arra is mindig odafigyelnek, hogy minden érdeklődési körnek megfelelő programot kínáljanak. Minden évben van szórakoztató, kulturális – Töpörtyű és Forralt Bor Fesztivál –, vallási jellegű program – a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom megszentelésének 250. évfordulója – is a településen.

Tovább fejlesztenének

Az önkormányzat szeretne további fejlesztéseket is megvalósítani a településen. Szeretnének komolyabb hangsúlyt fektetni a szociális gondoskodásra, de a megkezdett módon, az infrastruktúra és a közösség terén is további fejlesztéseket végeznének, valamint újraélesztenék a civil közösségeket és az önkormányzat életébe is szélesebb körben vonnák be a lakosságot.

A település vezetői Baranya vármegyében, a Hegyháti járásban fekszik Gödre. A település címerén a 3 domb és az alatta lévő mező barna. A szőlő kék, a levelek zöldek. A hamuszürke mezőben fekete szőlőkarók láthatók. A község képviselő testületének tagjai Rezes Ida, Hortobágyi Mónika, Ócsai Miklós, Góth Zsolt alpolgármester és Gelencsér Gábor polgármester, aki 22 éve a képviselő testület tagja, ebből három ciklust polgármesterként töltött be. A jelenlegi testületi tagok közül Rezes Ida és Ócsai Miklós leköszönnek, akiknek munkáját köszöni az önkormányzat. Ő helyettük érkezne Bárdosné Zalka Erika, aki Göndreszentmárton településrészen lakik, így feladata ezen terület képviselete, valamint Pintér Viktor, aki három esztendővel ezelőtt telepedett le a településen, és ezáltal gödrei lakossá vált. Ezt szem előtt tartva, valamint azt, hogy az utóbbi időben sok új család telepedett le a településen, feladata lenne ezen családoknak a közéletbe, közösségbe való becsatornázása.