Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bodán című TOP-Plusz pályázat célja a hivatal, faluház, orvosi rendelő, a Teleház-könyvtár és a Sportöltöző felújítása és fejlesztése, ezáltal az épületek működési költségének csökkentése. Mindhárom épület esetében megtörténik a fűtéskorszerűsítés, a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése és a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése. Napelemes rendszert telepítenek mind a Községháza épületére, mind a Sportöltöző tetőszerkezetére. Az akadálymentesítés is biztosítva lesz.

A jövőbeni tervek

Kovács Győző polgármester beszámolt róla, hogy a sportegyesületi, nézőtéri kültéri mosdó szülők, gyerekek számára is bármikor használható lesz a játszótér mellett. Ez egy másik projekt része. Addig használhatják a sportöltözőét. Elmondta, hogy a nagyberuházás mellett minden egyes települési felmerülő feladatot el kell látniuk, a karbantartásoktól kezdve a kommunális feladatokig. A játszóterek is folyamatosan megújulnak, bővülnek, a Virágszobor Egyesület nyertes pályázatának eredményeként jelenleg is készülnek az új kiülő padok, filagória és az új halőrház.

A jövőben pályázni szeretnének még járdakorszerűsítésre is, s ami nagyon fontos lenne, a ravatalozó felújítására. Reméljük ismét lesz erre vonatkozó pályázati kiírás. A zártkertekben található utak megújítása is fontos. A bodai bekötőút állapota évek, évtizedek óta problémás. Ez nem a településé, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelője. Szeretnénk elérni, ha ez a felújítás minél előbb megvalósulhatna.

– hangsúlyozta.

Kulturális programok

Jó hangulatban zajlott a bodai Gyereknap és Családi Nap is, melyet május 18-án tartottak. Nyolc felnőtt csapat mutatta be gasztronómiai tudását a főzőversenyen, de a gyerekekre gondolva, nekik is készültek gyerekbarát ételekkel. A Nyugdíjas Klub pedig 200 palacsintával lepte meg a gyermekeket. A GRIMASK Színház is fellépett, készültek habpartyval, nagy macival és apa-fia focimeccsel is. Volt arcfestés, csillámtetoválás, légvár, cukorágyú, kézműves foglalkozás és buborékfoci is.

A sport szerepe

Utánpótlás és egészségre neveléssel foglalkoznak a sportéletben is. A bodai gyerekek mellett a környező településekről is érkeznek tehetséges fiatalok, akik a korosztályos csapatokban játszanak, 7 évestől a 19 évesig. Összesen 93 gyerekkel foglalkoznak hetente a szakemberek.

Fiatalodó település

Létrehoztak a hivatalos honlap mellett Facebookon egy oldalt, ahol képeket, videókat osztanak meg a rendezvényekről, és fontos információkra hívják fel a figyelmet.

Nagyon örülünk, hogy több fiatal család költözött a településre, remélem tudjuk biztosítani mindazt, ami szükséges számukra, hogy kellemes környezetben, jó közösségben éljenek Bodán. A közösségi életbe újabb színt kell vinni, és most ezen vagyunk, hogy minél több embert tudjunk bevonni a programokba. Hogy érezzék, egy közösséghez tartoznak.

– mondta Kovács Győző.

A polgármester végezetül köszönetét fejezte ki a lakosság felé azzal kapcsolatban, hogy ismét megtisztelték bizalmukkal és egyedüli jelöltként indulhat a választáson. S mint mondta, a képviselő-testület is folyamatosan újul meg, a következő időszakban is két fiatallal bővül majd a csapat.